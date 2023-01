Bauprojekt Am «Eingangstor zur Stadt Luzern» entstehen über 80 neue Wohnungen Beim Reusszopf ist eine neue Überbauung geplant. Nun liegen die Pläne öffentlich auf. Eine Unsicherheit gibt es aber noch. Stefan Dähler Jetzt kommentieren 18.01.2023, 16.30 Uhr

So soll die neue Überbauung aussehen. Visualisierung: Lütolf und Scheuner Architekten, Pyxel GmbH

In Reussbühl stehen in den nächsten Jahren grössere Bauprojekte an. Das erste, die Überbauung zwischen der Haupt- und Reusszopfstrasse, wird nun konkret. Nach jahrelanger Planung inklusive Studienauftrag, bei dem sich die Lütolf und Scheuner Architekten aus Luzern durchgesetzt haben, liegt das Baugesuch auf. Geplant sind 82 Mietwohnungen und 1300 Quadratmeter Gewerbeflächen.

Das Areal befindet sich in unmittelbarer Nähe des Seetalplatzes, aber auf der anderen Seite der Kleinen Emme und somit auf Luzerner Boden. «Es ist das Eingangstor zur Stadt und soll nun nach jahrzehntelanger städtebaulicher Vernachlässigung ein neues Gesicht mit repräsentativer Ausstrahlung erhalten», sagt Marcel Zosso. Er ist Präsident der Baugenossenschaft Reussbühl, die mit der Reusszopf Immobilien AG und zwei weiteren privaten Grundeigentümern das Projekt realisiert.

Investitionen von knapp 50 Millionen Franken

Der Grossteil der Fläche liegt heute brach, abgesehen von zwei alten Häusern an der Hauptstrasse 58 und am Reusszopf 15, die zurückgebaut werden. Stattdessen entstehen ein fünf- bis sechsgeschossiger Längsbau entlang der Reusszopfstrasse sowie ein fünfgeschossiges Einzelgebäude an der Hauptstrasse. Es sind Investitionen von knapp 50 Millionen Franken geplant, so Zosso. Die Hälfte der Wohnungen realisiert die Baugenossenschaft Reussbühl, die andere Hälfte die restlichen drei Partner.

Blick auf das Einzelgebäude (Bildmitte), links davon ist der Längsbau zu sehen. Visualisierung: Lütolf und Scheuner Architekten, Pyxel GmbH

Die Beteiligten hoffen, Anfang 2024 mit den Arbeiten beginnen und die Bauten 2026 eröffnen zu können. «Aber das hängt stark von den Bewilligungsverfahren ab», sagt Zosso. Die Überbauung ist Teil des Bebauungsplans Reussbühl Ost. Diesen hat das Stadtparlament zwar bewilligt, allerdings sei noch eine Einsprache vor dem Kantonsgericht hängig. «Diese richtet sich zwar nicht gegen unser Projekt, aber solange der Bebauungsplan nicht in Kraft ist, können wir nicht bauen.» Weiter dürfte auch der Baubewilligungsprozess eine Weile dauern.

Längsbau dient als Schallschutz

Das Projekt ist so konzipiert, dass hinter dem Längsbau, der als Schallschutzriegel dient, ein ruhiger, öffentlich zugänglicher Innenhof mit Bäumen entsteht.

Visualisierung: Lütolf und Scheuner Architekten, Pyxel GmbH

Darunter gibt es eine Einstellhalle. Vorgesehen sind 50 Parkplätze für die Mieterschaft und Angestellte, 15 Besucher- und Kundenparkplätze sowie total 215 Veloabstellplätze. Geheizt wird mit Fernwärme, auf den Dächern sind Terrassen sowie Photovoltaikanlagen geplant.

Die Wohnungen richten sich an eine urbane und mobile Zielgruppe, so Zosso. «Das Areal ist mit dem ÖV sowie dem Individualverkehr sehr gut erschlossen, es gibt im Reusszopf aber auch Naturflächen in der Nähe.» Der Grossteil der Wohnungen wird 3,5 Zimmer aufweisen, dazu sind einige 2,5- und 4,5-Zimmer-Wohnungen geplant. «Es dürften vor allem Paarhaushalte hier einziehen.»

Die Höhe der Mietzinse stehe noch nicht fest und werde sich je nach Eigentümerschaft unterscheiden. «Wir als Baugenossenschaft planen einen guten Ausbaustandard, aber keinen Luxus und damit auch entsprechende Mieten», sagt Zosso. «Andere planen einen höheren Standard und damit höhere Mieten.»

Gastrobetrieb wäre erwünscht

Bei den Gewerbeflächen richte man sich «eher an stilles Gewerbe, also keine Fabrikationsbetriebe», sagt Zosso. Im Längsbau an der Ecke Richtung Seetalplatz wäre ein Gastrobetrieb wünschenswert. «Es wird eine Herausforderung sein, die Gewerbeflächen erfolgreich zu vermieten, da die Nachfrage aktuell nicht sehr hoch ist. Wir möchten die Stadtentwicklung trotzdem vorantreiben und attraktive Angebote für Gewerbemieterinnen und -mieter schaffen und damit auch eine Vorgabe der Stadt erfüllen.»

