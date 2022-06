Emmen: Beim Seetalplatz soll eine Bowling-Halle entstehen

Baustellen-Rundgang Einkaufszentrum «4Viertel» beim Emmer Kino Maxx soll eine Bowlinghalle erhalten Bild: Boris Bürgisser (Emmen, 30. Juni 2022) Der Seetalplatz in Emmenbrücke wird in den nächsten Jahrzehnten zum urbanen Zentrum. Schon jetzt lässt sich Stadtluft schnuppern – die Überbauung «4Viertel» rund ums Kino Maxx befindet sich im Schlussspurt. Simon Mathis 0 Kommentare 30.06.2022, 17.30 Uhr Merken Drucken Teilen

«Wir arbeiten hier rund um ein schlagendes Herz», sagte am Donnerstag Beat Stocker in einem Sitzungszimmer über dem Kino Maxx in Emmenbrücke. Denn während die Kinosäle, Restaurants und Läden des «Centrum Seetalplatz» nach wie vor frequentiert werden, ist rundherum eine Grossbaustelle im Gange; laut Verantwortlichen eine der grössten der Zentralschweiz.

Stocker ist für die Umsetzung der Überbauung «4Viertel» rund ums Kino und Einkaufszentrum zuständig. Im April 2020 haben die Arbeiten begonnen, mittlerweile befindet sich das Projekt im «Schlussspurt», wie es in einer Mitteilung heisst. Voraussichtlich im Herbst 2023 sind die 192 Wohnungen bezugsbereit, nächsten Montag werden die Inserate auf der offiziellen Website aufgeschaltet.

Bowlinganlage mit zwölf Bahnen geplant

Vorgesehen ist ein «vielseitiger Nutzungsmix». Beispielhaft ist das Gebäude «Terrace» nördlich des Kinos: Dessen Erdgeschoss ist für gewerbliche Nutzungen reserviert, dann folgen zwei Stöcke für Büros und schliesslich drei Stockwerke für Wohnungen. Im Gebäudekomplex ist zudem eine Bowlinganlage mit zwölf Bahnen geplant – mit grosszügigem Bar-Bereich, Sitzgelegenheiten und Billardtischen, wie es auf der Website heisst. Eine weitere Fläche von 550 Quadratmetern könne als Fitnesscenter genutzt werden.

Investorin ist die Credit Suisse Asset Management AG. Sie nimmt für das Projekt 150 Millionen Franken in die Hand. «Wir glauben an eine fantastische Zukunft der Region Luzern Nord», hielt der Fondsmanager Sascha Paul am Donnerstag fest. Dieser Glaube kommt nicht von Ungefähr: in den nächsten Jahrzehnten wird der Seetalplatz zu einem urbanen Zentrum: Der Kanton Luzern plant sein neues Verwaltungsgebäude direkt in der Nachbarschaft, ebenfalls bauen wollen die Luzerner Kantonalbank und die Baugenossenschaft Rüüssegg.

Bewusst urban – mit industriellem Touch

«Es wird sehr spannend zu sehen, wenn die Leute im Herbst 2023 hier einziehen», sagte Christoph Zurflüh, Gebietsmanager von Luzern Nord. Das Gebiet werde aufblühen, gerechnet wird mit 3500 neuen Einwohnerinnen und Einwohnern sowie mit 4000 neuen Arbeitsplätzen. «4Viertel» setzt sozusagen den ersten Baustein dieser Entwicklung. Die Emmer Gemeindepräsidentin Ramona Gut-Rogger (FDP) betonte denn auch, dass mit dem Projekt «Pionierarbeit» geleistet werde:

«Wo früher vor allem Autos aufeinander trafen, treffen sich nun vermehrt Menschen.»

Die Überbauung leiste einen wesentlichen Beitrag zur Belebung des Seetalplatzes und stärke den Wirtschaftsstandort Emmen. Architekt Aldo Casanova erklärte, dass man mit den Volumen eine «urbane Atmosphäre mit industriellem Touch» schaffen wolle.

Dabei habe man sich an der Viscosistadt orientiert, «einem der urbansten Orte der Zentralschweiz». Auch Beat Stocker vom Bauunternehmen Alfred Müller AG sagte: «Es ist eine kleine Stadt, die hier entsteht.» Dieser Eindruck entsteht besonders durch die bewusst kleinen Abstände zwischen den einzelnen Gebäudevolumen, die tiefe Gassen bilden. Zudem arbeiten die Architekten häufig mit Sichtbeton.

Wie stark das Einkaufszentrum wächst, ist offen

Wichtiger Eckstein im Aussenbereich ist eine Café-Terrasse bei der Kleinen Emme, die von acht bis neun hochstämmigen Schwarzerlen bestückt wird. Apropos Gastronomie: Die bislang eingemieteten Restaurants McDonald's, Subway und SAM'S Pizza Land werden dem Einkaufszentrum erhalten bleiben. Weil die Eingangshalle erneuert wird, schliessen die Lokale allerdings von September 2022 bis Frühling 2023. Das Kino und die anderen Läden bleiben allerdings während der ganzen Bauzeit geöffnet.

Durch den Neubau erhält das Einkaufszentrum neue Flächen. Wie stark das Center wachsen wird, lässt sich noch nicht genau beziffern, sagt Centerleiter Thomas Hari. Es komme darauf an, wie gross die gemieteten Flächen sind. Die Verhandlungen liefen derzeit. Er betont, dass die 192 Mietwohnungen stark von der Nähe der Läden profitieren würde: «Hier finden die Bewohnerinnen und Bewohner alles, was sie für den Alltag brauchen.»

