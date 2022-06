Horw stellt Weichen für Campus – zu Reden geben die Parkplätze

Bebauungsplan/Umzonung Horw stellt Weichen für Campus – die öffentliche Auflage des Megaprojekts läuft Damit die Hochschulen auf 4000 Studierende und 1000 Mitarbeitende wachsen können, braucht's eine Umzonung und einen Bebauungsplan. Für Diskussionen sorgen bereits die Parkplätze. Roman Hodel Jetzt kommentieren 16.06.2022, 05.00 Uhr

45 Jahre haben die Gebäude des Departements Technik und Architektur der Hochschule Luzern (HSLU) in Horw bereits auf dem Buckel. In den nächsten Jahren soll daraus ein Campus werden. Die Stimmbevölkerung des Kantons Luzern hat die Gründung einer Aktiengesellschaft im März 2021 mit fast 65 Prozent Ja-Stimmen klar gutgeheissen. Am höchsten war die Zustimmung in der Standortgemeinde Horw mit fast 78 Prozent Ja.