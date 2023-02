Beizenfasnacht Luzern Fussballklub, Kinderzimmer, Lokalpolitik – bei der Värsli-Brönzlete bleibt niemand verschont Durch neun Lokale in der Stadt Luzern zogen am Freitagabend neun Värsli-Brönzler-Gruppen. Besonders ein Sportklub lieferte ihnen eine Steilvorlage. Sandra Peter Jetzt kommentieren 17.02.2023, 22.41 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Nicht nur Luzerner machen mit: An der Värsli-Brönzlete unterhalten auch «Bianchineri» aus Küssnacht, hier fotografiert im Hotel Schweizerhof. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 17. Februar 2023)

Sie singen und klatschen mit, es ertönt Gelächter - das Publikum bei der 3. Värsli-Brönzlete am Komische Frytig in der Stadt Luzern ist guter Laune. Zwischen den Auftritten wird parliert, philosophiert und diniert. Die Beizenfasnacht in dieser Form kommt an. Auch dieses Jahr waren die Plätze schon im alten Jahr ausverkauft, wie das Organisationskomitee schreibt. Durch die insgesamt neun Restaurants zogen neun Värsli-Brönzler-Gruppen und zwei Kleinformationen, um die Gäste mit träfen Sprüchen, Reimen und «Zönde» zu unterhalten.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Die eigene Familie, Fussball oder Skifahren, Lokalpolitiker oder gar die geopolitische Lage der Welt – nichts ist vor den Intrigierenden sicher. Ein Reim der «Bianchineri» aus Küssnacht beweist, dass die grosse weite Welt gar im Kinderzimmer Einzug hält: «Letschti hed mi Sohn plagiärt, är sig Wältfuässballer vom Jahr. Ich hanäm gsäid: Du spinnisch ja. Doch är säid: Momol s’isch wahr. Chumm doch gschwind i mis Zimmer inä, du wirsch äs de scho gseh. Är hed absolut rächt gha: Ä grössärä Messi gid’s wirklich nid nomal.»

Der Zunftrat zu GordonBlööö im Restaurant Lapin in Luzern. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 17. Februar 2023) Die Gruppe Bianchineri bei ihrem Auftritt im Hotel Schweizerhof. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 17. Februar 2023) Die MLG Theaterbuebe verkleidet als Bernhard Alpsteg, als Stadtrat Adrian Borgula und als Muotathaler Wetterschmöcker Martin Horat (von links). Bild: Urs Flüeler / Keystone (Luzern, 17. Februar 2023) Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 17. Februar 2023) D’Bögugäber im Hotel Schweizerhof. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Luzern, 17. Februar 2023) Die Gruppe Haued em Hond de Schwanz beschäftigten sich unter anderem mit der Energiekrise. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 17. Februar 2023) Ein Mitglied der MLG Theaterbuebe als FCL-Aktionär Bernhard Alpsteg. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Luzern, 17. Februar 2023) Das Publikum wurde gut unterhalten. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 17. Februar 2023) D'Pfotteri-Motteris im Hotel Schweizerhof in Luzern. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Luzern, 17. Februar 2023) Der Zunftrat zum GordonBlööö nahm sich unter anderem FCL-Aktionär Bernhard Alpstaeg vor. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Luzern, 17. Februar 2023)

Vom Umgang mit der Energiekrise: Lilu Lichtfestival hochgenommen

Vorgetragen haben die Brönzler ihre Verse voller Hingabe und Motivation. Inhaltlich war die Energiemangellage ein Thema und sie wunderten sich ob der Stromsparpolitik. Das Lilu Lichtfestival Luzern und der Umgang der Stadt damit kam nicht gut weg. «D Wiehnachtsbelüüchtig striicheds, s esch zom Chotze, aber am Lilu düends de met em Strom weder protze», schimpften etwa «d’Pfotteri-Motteris». Auch «Haued em Hond de Schwanz ab» (Fidelitas Lucernensis) dichteten: «Und wäg dr Energiekrise, isch de Stadtrot radikal. Aber am Lilu do het`s glüchtet überall».

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

FCL-Streit ist in aller Munde

Wie könnte es anders sein: Der FCL wurde gescholten. Oder um es mit den Worten des «Zunftrats der Zunft zu GordonBlööö» zu sagen: «De FCL bringt weder Gschichte, do dröber müemer leider brichte.» Sie kamen in ihrer Analyse zum Schluss: «Ar GV düend de die Jurischte chlii dräckle, trickse ond au mischte. Das Niveau dued beidsiitig sinke, als Fän chasch dech nor no betrinke. Wer cha das Ping-Pong jetzt no stüüre, do wärded alli nor verlüüre...»

Und die Gruppe «Haued em Hond de Schwanz ab» liess insbesondere zum Gebaren von FCL-Aktionär Bernhard Alpstaeg verlauten: «Schade tuet är üsem FCL demet! Das get definitiv nüt Guets ond gar kei Chet. Drum Alpstäg: d Aktie de rechtige Fans verchaufe - ond du chasch di de eifach verschlaufe.»

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Bundesrätinnen und Stadträte brauchen ein dickes Fell

Die unausgereiften Englischkenntnisse der neuen Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider waren Anlass zum Spötteln. Man liess jedoch Nachsicht walten. «Zwöi nöii Gsichter isch de das nid prächtig. Doch leider isch d Frau Baume-Schneider am Änglisch nid mächtig. Aber das macht nüt. Vilich wüsset dir`s jo no? De Schneider-Ammann hets mit Französisch jo ou nid häre übercho», bilanzierten die Brönzler von Fidelitas Lucernensis.

Da bekanntlich jeder Luzerner Ökologiespezialist und jede Luzernerin eine Verkehrsexpertin ist, kam besonders Stadtrat und Umwelt- und Mobilitätsdirektor Adrian Borgula (Grüne) zur Sprache. Bald müssen sich die Brönzler aber eine neue Zielscheibe suchen, da Borgula nächstes Jahr zurücktritt. Selbstkritisch merkten etwa «d'Pfotteri-Motteris» an: «Mier beide wössed ned öb mier ou nöchscht Johr weder senged, mier hend chlii Angscht dass mier die guete Värs nömm zäme brenged. De Grond esch ned dass mier zwöi ned vöu Fröid debii düend haa, de Grond – es ged gli keini Värsli meh vom Borgula.»

Mit den «Födlilochmöhliwiiber» war in diesem Jahr auch wieder eine Frauengruppe dabei. Was die drei in Luzern vorhaben, erzählen sie im Videointerview. Video: spe

Weitere Värsli

Pflegenotstand

I de Pfleg fählt s' Personal

s’esch zwar tragisch, doch normal

öberall werd gspart ond knaus’ret s’esch en Graus

De Guido Graf werd drom nervös

well of ehn send Pfleger bös

statt meh Lohn gehts vom Balkon us nor Applaus

So studiert är wer im Alter denn mol zue ehm luege chönnt mer empfählid d’Zonft zo Safran - die send sech alti Manne gwönnt.

D'Bögugäber

Z’Zwöite under de Duschi

D’Mangellag tuet öis viel Hirni choschte

verzwiiflet gönd d’Lüüt Notstromgrät go poschte

«Z’zwöite Dusche» chunnt als Empfählig us Bärn

und d’Wiehnachtsbelüchtig schaltet’s ab z’Lozärn

De Bundesrot gseht rot und wott no meh spare

mir sölle d‘Heizige uf nünzäh Grad abefahre

I Corona-Ziite fallsch uf, wenn’s di zum Hueschte reizt

jetzt heisst’s: «Wenn d’gsund bisch, hesch heimlich gheizt!»

Urbi@Orbi

Attraktionen von Luzern

S'isch uusinnig schöön bi üüs ds Luzärn

dä schönsti See, ä herrlichä Fluss und höchi Bärgä überall

ä wältberüähmti Brugg und s'KKL mit Superschall

Ja d'Stadt Luzärn isch wirklich de Hammer, diä toppisch nid so schnell,

doch diä gröscht Attraktion isch da Alpstaeg midäm FCL.

Bianchineri