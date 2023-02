Bezahlbares Wohnen Luzerner Stadtrat will Genossenschaften bekannter machen Mehr Ausländerinnen und Ausländer sollen genossenschaftlich wohnen. 01.02.2023, 16.03 Uhr

Die ausländische Bevölkerung sei in Genossenschaftswohnungen untervertreten, kritisiert die Stadtluzerner SP. In einem Postulat forderte sie, dass der Stadtrat dafür sorgt, Genossenschaften unter der ausländischen Wohnbevölkerung bekannter zu machen.

Der Stadtrat ist bereit, den Vorstoss entgegenzunehmen, wie er nun in einer Stellungnahme schreibt. Konkret will er soziale Institutionen auffordern, ihre ausländische Klientel über die Möglichkeit des gemeinnützigen Wohnens zu informieren. Explizit erwähnt der Stadtrat das Kompetenzzentrum Migration Fabia. Denkbar sei, die Leistungsvereinbarung mit Fabia entsprechend anzupassen, was Mehrkosten von rund 5000 Franken zur Folge haben könnte.

Weiter soll die städtische Website für Neuzuziehende www.stadtluzern.ch/kontaktnet mit Infos zu Genossenschaften ergänzt werden. Ausserdem will die Stadt die Genossenschaften für das Thema sensibilisieren. (std)