Corona-Massnahmengegner Rimoldi muss vor Gericht antraben

Bezirksgericht Luzern Maske verweigert, Nötigung: Corona-Massnahmenkritiker Rimoldi steht vor Gericht Der Luzerner Nicolas Rimoldi bestreitet sämtliche Vorwürfe. An der Verhandlung stehen Aussage gegen Aussage. Sandra Monika Ziegler Jetzt kommentieren 11.11.2022, 15.25 Uhr

Zwei Strafbefehle hat Nicolas Rimoldi (27) bekommen. Einen für das Nichttragen der Hygienemaske im Bahnhof Luzern inklusive Missachtung von Anordnungen des Sicherheitspersonals. Den zweiten wegen Nötigung und Widerhandlung gegen das Reglement über die Nutzung des öffentlichen Grundes. Als Organisator habe er eine Demo auf die Strasse gelenkt und so die Verkehrsteilnehmenden genötigt, zu warten. Am Freitag fand die Verhandlung am Bezirksgericht in Luzern statt.