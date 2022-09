Pride Zentralschweiz Luzern - Demo-Bilanz von Stadt und OK

1. Pride Zentralschweiz Stadt und OK ziehen positive Pride-Bilanz – nur bei der Demo-Auflösung haperte es Nach dem Umzug gab es am Samstag rund ums Bourbaki in Luzern zu wenig Platz für zu viele Leute. Die Verantwortlichen äussern sich zur Route und zur schwierig abzuschätzenden Anzahl Besuchender. Roman Hodel Jetzt kommentieren 05.09.2022, 17.56 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Weit über 2000 Personen haben am Samstagabend am Umzug der ersten Pride Zentralschweiz teilgenommen und laut, bunt, friedlich für die Rechte der queeren Community demonstriert. «Die Stimmung war super und der Theaterplatz bereits bei der Kundgebung am Anfang erfreulich gut gefüllt», sagt Christian Sprenger, Präsident der Pride Zentralschweiz, am Montag auf Anfrage.

Vereinzelt war Kritik von Teilnehmenden zu hören betreffend Zeitpunkt, Route und Auflösung. Der Umzug führte nicht, wie etwa die Klimademos, nachmittags über die Seebrücke, sondern abends durch die Altstadt. Der Schweizerhofquai kam dem Vernehmen nach erst nach Intervention des OKs noch dazu. Zudem zeigte sich, dass der Auflösungsort nach 21 Uhr auf dem Löwenplatz vor dem Bourbaki nicht optimal gewählt war: Es gab zu wenig Platz für zu viele Leute rund um das Gebäude und auch drinnen.

«Mit so vielen Menschen hatten wir im Bourbaki schlicht nicht gerechnet, zumal die Afterparty dort auch noch nicht bereit war.»

Das sagt Christian Sprenger. Bei der Pride 2005 hatte der Umzug auf der Bahnhofstrasse in ein grosses Fest gemündet. Doch hier war gemäss Stadt für den 3. September lange Zeit eine andere Veranstaltung angedacht gewesen, weshalb es eine Alternative brauchte. Abgesehen davon: Ein Fest wie 2005 hätte der noch junge Verein Pride Zentralschweiz laut Sprenger gar nicht stemmen können: «Wegen Corona fehlten uns Planungssicherheit und damit genügend Sponsoren.»

Bild: Roger Grütter (Luzern, 3. September 2022) Bild: Roger Grütter (Luzern, 3. September 2022) Bild: Roger Grütter (Luzern, 3. September 2022) Bild: Roger Grütter (Luzern, 3. September 2022) Bild: Roger Grütter (Luzern, 3. September 2022) Bild: Roger Grütter (Luzern, 3. September 2022) Bild: Roger Grütter (Luzern, 3. September 2022) Bild: Roger Grütter (Luzern, 3. September 2022) Bild: Roger Grütter (Luzern, 3. September 2022) Bild: Roger Grütter (Luzern, 3. September 2022) Bild: Roger Grütter (Luzern, 3. September 2022) Bild: Roger Grütter (Luzern, 3. September 2022) ) Bild: Roger Grütter (Luzern, 3. September 2022) Bild: Roger Grütter (Luzern, 3. September 2022) Passend zur Pride zeigte sich auch das Wetter. Leserbild: Ursula Kellermüller

Bei der Stadt zeigt man sich mit der Pride-Demo zufrieden. «Es war seitens der Organisation aber auch für die Stadt Luzern im Vorfeld schwierig abzuschätzen, wie viele Personen teilnehmen werden», sagt Mario Lütolf, Leiter Stadtraum und Veranstaltungen. Da der Abschluss schliesslich im Bourbaki geplant war, habe man den Löwenplatz als geeigneten Ort für die Auflösung betrachtet. Lütolf sagt:

«Aufgrund der doch hohen Besucherzahl erwies sich dies nachträglich tatsächlich als schwierig und sorgte wegen der Belegung der Strassen für Belastungen auf dem Verkehrsnetz.»

Was die Seebrücke betrifft, so verweist er einerseits auf die schwierig kalkulierbare Teilnehmendenzahl und andererseits auf die «sehr angestrengte Verkehrs- und Nutzungsdichte» in der Innenstadt generell am Samstag(-abend). Zumal neben der Pride weitere Anlässe stattfanden wie das Lucerne Festival (KKL), Glücklich Festival (EWL-Areal), Gwand Festival (Nationalquai), Oktoberfest (Eiszentrum) und Platzkonzerte. Die Route habe man letztlich mit allen Beteiligten gemeinsam festgelegt.

Pride-Organisation benötigt weitere Freiwillige

Laut Christian Sprenger gibt es Verbesserungspotenzial. An der abendlichen Demo werde man jedoch festhalten:

«Wir wollen bewusst etwas Spezielles in Luzern, die meisten Pride-Umzüge sonst sind am Nachmittag.»

Sie hätten überhaupt viele positive Reaktionen erhalten, dies bestärke das OK. Künftig soll regelmässig eine Pride stattfinden. «In welcher Form und wann wieder, ist aber noch offen.» Hierfür seien sie nicht zuletzt auf weitere Freiwillige angewiesen, die bei der Organisation mithelfen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen