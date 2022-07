Bildung Der Krieg in der Ukraine beeinflusste auch die Arbeit der neuen «Kunsti»-Direktorin Jacqueline Holzer ist seit rund fünf Monaten Direktorin der Hochschule Luzern – Design & Kunst in Emmenbrücke. Die Aufgabe bereitet ihr grosse Freude, gleich zu Beginn wartete eine Herausforderung auf sie. Natalie Ehrenzweig Jetzt kommentieren 26.07.2022, 17.00 Uhr

«Wir sind mit einem mittleren Unternehmen vergleichbar»: Jacqueline Holzer während des Interviews in ihrem Büro in Emmenbrücke. Bild: Pius Amrein (Emmenbrücke, 14. Juli 2022)

Am 1. März trat Jacqueline Holzer ihre Stelle als Direktorin der Hochschule Luzern – Design & Kunst an. Der Ukraine-Krieg hatte gerade begonnen. Bereits davor bestand eine Partnerschaft mit der Kunsthochschule von Lwiw. «Die Kunsthochschulen der Schweiz haben sich rasch koordiniert und wir nahmen Kontakt zu unserer Stiftung auf, um die Finanzierung zu klären. So konnten wir schnell 29 Austauschstudierende aufnehmen», sagt Holzer.

Zwar sei die Situation mit und für die ukrainischen Studierenden nicht einfach gewesen, doch sie hätten die Welt näher an die Hochschule gebracht. «Ein grosser Teil der Studierenden schreibt sich im Herbst regulär ein, einige gehen für ein Praktikum nach Polen», sagt Holzer. Wenige wollten momentan zurück nach Lwiw. Für den Herbst erreichen sie nur noch wenige Anmeldungen, was sie sich teilweise damit erklärt, dass in der Ukraine eine grosse Binnenwanderung anhält.

Zuvor war sie Vizedirektorin und Innovationsforscherin

Bevor Jacqueline Holzer die Direktion des Departementes Design & Kunst übernahm, kümmerte sie sich als Vizedirektorin um die Entwicklung der Interdisziplinarität in den 13 Bachelor-Studienrichtungen, die die Hochschule Luzern in den Bereichen Design, Film und Kunst anbietet. «Es ging darum, mehr Gefässe für interdisziplinäres Arbeiten zu schaffen. Dazu war es wichtig, die Strukturen innerhalb des Departementes anzupassen, sodass gemeinsame Lehrveranstaltungen möglich sind. Auch die Digitalisierung gehörte zu meinen Aufgaben», fasst sie zusammen. Ein spannender Job. Aber als Gabriela Christen ihren Rücktritt als Direktorin bekannt gab, sei das eine gute Chance gewesen, mehr Verantwortung zu übernehmen.

«In den letzten 20 Jahren ist unser Departement deutlich gewachsen, von 200 auf rund 900 Studierende. Wir sind mit einem mittleren Unternehmen vergleichbar. Die strategische Ausrichtung gestaltet die Hochschul- und Departementsleitung, die Studienrichtungsleitenden verantworten mit ihrer Expertise die jeweiligen Inhalte ihrer Ausbildungen», betont Holzer. Dass sie selbst keine künstlerische Ausbildung habe, sei daher kein Thema.

Die knapp 55-Jährige, die in Tuggen im Kanton Schwyz aufgewachsen ist, hat deutsche Sprach- und Literaturwissenschaft, Volkswirtschaftslehre und Philosophie studiert. Ihre Herangehensweise beschreibt Jacqueline Holzer so:

«Als ehemalige Innovationsforscherin, etwa in Branchen der Hightech-Medizin oder der Logistik, kann ich dafür sorgen, dass die Menschen, die sich hier mit so viel Leidenschaft engagieren, die nötigen Freiräume erhalten, um ihre Studienrichtungen nachhaltig zu entwickeln.»

Einige Richtungen sollen bekannter werden

In Zukunft möchte Jacqueline Holzer das Departement aber nicht nur quantitativ weiterwachsen lassen. «Wir arbeiten daran, einige Bachelor- und Master-Richtungen wie Design Management International, Data Design and Art, Spatial und Ecosocial Design sowie Film inklusive Animation bei den Studierenden bekannter zu machen. Zudem haben wir einen neuen interdisziplinären Bachelor in der Pipeline, bei dem es um die Umsetzung von Nachhaltigkeit gehen wird», sagt die Kulturwissenschaftlerin. Ihr liegt am Herzen, Synergien zu nutzen:

«Eine gewisse Entschleunigung soll es uns erlauben, neue Denk- und Handlungsräume dafür zu schaffen.»

Als Direktorin vertraut Jacqueline Holzer bei dieser Arbeit ihrem Team und dessen Expertise: «Ich bin davon überzeugt, dass sich in jedem Gespräch, das ich führe, meine Perspektive auf ein Thema etwas verschiebt und ich vieles lerne. Nichts ist sicher. Das ist nicht immer einfach, aber es regt an, neu und anders zu denken. Nicht umsonst haben einige Unternehmen beschlossen, vermehrt mit Kunst- und Designschaffenden zusammenzuarbeiten.»

Nachfrage am Arbeitsmarkt spielt grosse Rolle

Ganz allgemein ist die Marktsituation ein Thema, das Jacqueline Holzer umtreibt:

«Wir bilden mit grosser Sorgfalt aus und bieten Studienplätze entsprechend der Nachfrage am Arbeitsmarkt an.»

Die Studierenden werden von Beginn an aufs Berufsleben vorbereitet. Im Bereich Design und auch Film wählen viele einen Berufseinstieg bei Kreativ- oder Filmagenturen, andere machen sich selbstständig: «Für diejenigen bieten wir zum Beispiel ein hochschulweites Start-up-Programm.»

Holzer ist zwar noch nicht mal ein halbes Jahr Direktorin des Departements Design & Kunst, doch der Enthusiasmus und die Freude, die sie an ihrer Arbeit empfindet, stehen ihr ins strahlende Gesicht geschrieben. «Ich bin sehr gern hier. Oft fahre ich singend mit dem Velo zur Viscosistadt», erzählt sie lächelnd.

