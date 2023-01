Bireggwald Fussgänger fürchten Bedrängung durch Biketrails: «Muss ich dann einen ‹Gump› in die Büsche nehmen?» Führen die geplanten Bikewege zu Konflikten im Bireggwald? Gerade das Gegenteil sei das Ziel, betonen die Verantwortlichen. Simon Mathis Jetzt kommentieren 25.01.2023, 17.00 Uhr

Die geplanten Biketrails im Bireggwald zwischen Horw und Luzern werfen viele Fragen auf. Das zeigte eine Veranstaltung am Dienstagabend, an dem die Bevölkerung erstmals offiziell über die Bikerlenkung informiert wurde. Mehr als 100 Personen zog es ins Horwer Schulhaus Zentrum. Dort informierte die Projektträgerschaft – bestehend aus der Gemeinde Horw, der Stadt Luzern und dem Verein Mountainbike Luzern – über das Projekt, das regelmässig kritische Leserbriefe auslöst.

Vater und Tochter biken im Bireggwald. Bild: PD/Christian Volken

In der Plenumsdiskussion kam vor allem die Sicht der Fussgängerinnen und Fussgänger zum Tragen. Mehrfach wurde die Sorge geäussert, die Trails würden mehr Biker in den Wald locken. Demgegenüber betonten die Verantwortlichen, dass das Projekt keinesfalls touristisch sei. «Der Bireggwald wird nirgends beworben», sagte Andy Stalder, Präsident von Mountainbike Luzern. Dass die Trails eine Magnetwirkung hätten, sei sehr unwahrscheinlich. Stalder nannte ein Beispiel: «In Beromünster machen sie gerade einen eigenen Trail. Die Biker dort bringen wir kaum nach Luzern, um mal auf die Fräkmüntegg zu fahren. In den Bireggwald werden die erst recht nicht kommen.» Das Angebot spreche klar Leute in der Nähe an.

Entflechtung sei nicht überall möglich

Eine Anwesende monierte, sechs Trails auf 7,7 Kilometern seien zu viel: «Man hätte mit vier beginnen und dann schauen können, wie es sich entwickelt.» Darauf erwiderte Sejana Amir von der kantonalen Dienststelle Landwirtschaft und Wald (Lawa), es brauche eine Balance: «Wenn wir zu wenige Trails bauen, besteht die Schwierigkeit, dass wieder wilde Trails entstehen.» Ein Mann stellte die Frage nach dem Vortrittsrecht:

«Wenn ein Bike kommt, muss ich dann einen ‹Gump› in die Büsche nehmen?»

Der kleinräumige Bireggwald sei nun einmal «konfliktbehaftet». Die Verantwortlichen hielten fest, dass Biker nicht einfach Vortrittsrecht hätten. Das Gebot der Rücksicht auf die schwächeren Verkehrsteilnehmer gelte nach wie vor. Den Fussgängern werde der Durchgang nirgendwo verboten. Allerdings werde ihnen empfohlen, gewisse Trails lieber nicht zu beschreiten.

Aus praktischen und ökologischen Gründen könne man nicht alles entflechten und zweispurig führen. Der Luzerner Stadtoberförster Raphael Müller erläuterte: «Wir haben darauf geschaut, dass die Trails jeweils früh genug abflachen.» So könne man die Geschwindigkeit bei Querungen vermindern.

Ohne Massnahmen nehme der «Wildwuchs» weiter zu

Müller wies darauf hin, dass die Bikerlenkung genau jene Probleme entschärfen soll, die die Anwesenden ansprachen. «Wir haben selber mit uns gerungen und uns gefragt: Ist das der richtige Weg? Schnell haben wir gemerkt: Wenn wir nichts machen, wird der Wildwuchs einfach weiter zunehmen.» Er schätzte, dass im Bireggwald zurzeit etwa 20 Kilometer von Bikes befahren würden – die legalen Trails sollen also zu einer Reduktion der Bikestrecken führen. Für seine Argumente erntete Müller Applaus; im Publikum sassen auch zahlreiche Bikerinnen und Biker.

«Wir merken, das Projekt erfüllt gewisse Leute mit Sorgen», sagte abschliessend der Horwer Gemeinderat Thomas Zemp (Mitte). «Ich hoffe, man hat gespürt, wie viele Gedanken und wie viel Arbeit in dieses Projekt investiert wurden. Es hat das Ziel, Lösungen zu finden.» Das Baugesuch wird voraussichtlich im April vorliegen, im Herbst sollen die Trails nach Möglichkeit umgesetzt sein.

