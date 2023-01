Horw/Luzern: Biketrails im Bireggwald sind einen Schritt weiter

Bireggwald Stadt Luzern und Gemeinde Horw unterstützen die geplanten Biketrails Die Bikerlenkung im Bireggwald findet politische Unterstützung – der Verein Mountainbike Luzern bleibt allerdings finanziell und personell gefordert. Simon Mathis Jetzt kommentieren 10.01.2023, 16.45 Uhr

Sechs Biketrails – zwei Rundkurse und vier Abfahrten – sollen im Bireggwald zwischen der Stadt Luzern und der Gemeinde Horw entstehen. Auf etwa 7,7 Kilometern sollen Bikerinnen und Biker Gelegenheit erhalten, legal ihrem Hobby zu frönen. Mittlerweile hat das Projekt einen entscheidenden Schritt vorwärtsgemacht. Der Horwer Gemeinderat und der Luzerner Stadtrat unterstützen die Pläne jetzt offiziell.

«Sie haben dem Konzept, wie es vorliegt, zugestimmt», sagt Stefan Herfort, Bereichsleiter Natur- und Landschaftsschutz der Stadt Luzern. Gemeinsam mit dem Verein Mountainbike Luzern haben sie sich auf eine Vereinbarung zur Gründung einer Projektträgerschaft geeinigt.

Vater und Tochter auf Bikes im Bireggwald. Bild: PD/Christian Volken

Die Gemeinden sind also bereit, sich an den Kosten für die Trails zu beteiligen. Horw steuert einmalig 120’000 Franken bei, die Stadt Luzern 15’000 Franken. Der Verteilschlüssel entspricht der Grösse des Gemeindegebiets – der Bireggwald liegt mehrheitlich in Horw. Die restlichen Kosten soll Mountainbike Luzern stemmen. Der Verein ist laut Vereinbarung dazu angehalten, 220’000 Franken zu sammeln.

Bireggwald soll zum Vorbild werden

«Das Bekenntnis von Horw und Luzern ist ein essenzieller Schritt», sagt Andy Stalder, Präsident von Mountainbike Luzern. «Jetzt werden wir offiziell unterstützt.» Laut ihm dürfe der Verein mit der Geldsammlung erst beginnen, wenn die Trägerschaft gegründet ist – und das sei erst der Fall, wenn die Vereinbarung offiziell unterschrieben ist.

Er weist darauf hin, dass die Zahlungen der Gemeinden budgetiert sind. «Das heisst, alle Aufwände, die darüber hinausgehen, werden wir übernehmen müssen – personell und finanziell», so Stalder. Für einen so jungen Verein sei das eine Herausforderung. «Wir sind aber zuversichtlich, dass wir das schaffen.» Die Luzerner Bikerinnen und Biker setzten grosse Hoffnungen in das Projekt: Der Bireggwald soll ein positives Vorbild für weitere, ähnliche Trailnetze werden. Verglichen mit anderen Kantonen gibt es in Luzern nämlich sehr wenige Trails.

Baueingabe im ersten Quartal 2023

An der Planung der sechs Biketrails habe sich in der Zwischenzeit nur wenig verändert, sagt der Horwer Gemeinderat Thomas Zemp (Mitte), Vorsteher des Baudepartements: «Es gab und gibt lediglich kleinere Justierungen.» Die Baueingabe ist im Verlauf des ersten Quartals 2023 angedacht. «Ich finde es super, dass wir nun diese Lösung präsentieren können», hält Zemp fest. «Sie hat allen Beteiligten viel Energie und Durchhaltewillen abverlangt.»

Glücklich sei er vor allem darüber, dass auch die betroffenen Waldbesitzer mit im Boot seien. Für Zemp ist der Bireggwald ein Pilotprojekt; es soll zeigen, wie ein Nebeneinander verschiedener Nutzungsgruppen in der Natur aussehen könne.

Hinweis Am 24. Januar um 19 Uhr findet in der Aula des Schulhauses Zentrum an der Allmendstrasse 16b in Horw ein Informationsanlass zu den Bireggwald-Trails statt. Eine Anmeldung ist nicht nötig.

