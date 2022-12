RAV Luzern: Beratungen gibt es auch 2023

BIZ Luzern Beratungen vor Anmeldung beim RAV: Angebot bleibt 2023 bestehen Das Gesprächsangebot für Stellensuchende am RAV Info-Desk geht in die zweite Runde. 22.12.2022, 11.16 Uhr

Blick ins RAV. Symbolbild: Nadia Schärli

Die Kurzberatungen am RAV Info-Desk im Beratungs- und Informationszentrum für Bildung und Beruf (BIZ) in Luzern werden 2023 weitergeführt. Wie das Sozialversicherungszentrum Wirtschaft Arbeit Soziales (WAS) schreibt, waren die Beratungsgespräche im vergangenen Jahr beliebt.

Das Angebot richtet sich an Stellensuchende oder Angehörige, Arbeitslose, Personen in der Kündigungsfrist, Jugendliche nach der obligatorischen Schulzeit und junge Erwachsene, die vor einer Anmeldung beim RAV ein unverbindliches, kostenloses Gespräch mit einer Personalberaterin oder einem Personalberater führen möchten. Die Gespräche finden jeweils am ersten Donnerstag im Monat von 15 bis 17 Uhr statt und dauern etwa 15 Minuten. Eine Voranmeldung ist nicht nötig. (lf)