Black Friday ist in Luzern präsent - nicht alle sind begeistert

Konsum Der Black Friday ist in Luzern präsent – doch nicht alle sind begeistert Der «Schnäppchentag» sorgt bei Besuchenden in Luzerner Einkaufscentern für gespaltene Meinungen. Auch manche Läden machen nicht mit. Lukas Zwiefelhofer 25.11.2022, 19.19 Uhr

Mit Werbung zum Black Friday versuchen Einkaufscenter Kunden und Kundinnen anzulocken. Bild: Dominik Wunderli (Emmen, 25. November 2022)

Der Black Friday – in den USA traditionell der Freitag nach Thanksgiving – hat sich in den vergangenen Jahren auch in der Schweiz als der «Schnäppchentag» schlechthin etabliert. Viele Menschen stürzen sich auf die vergünstigten Produkte, während zwischen einigen Betrieben ein Preiskampf ausgefochten wird.

Was aber bedeutet der Black Friday für die Geschäfte der Luzerner Shoppingcenter? Roland Jungo, Direktor Shoppingcenter Management des Emmen-Centers, erklärt: «Die Preispolitik und alle kommerziellen Aktivitäten werden von den Geschäften selbst gemacht.» Darauf habe das Center keinen Einfluss. Zudem sei es jedem Geschäft freigestellt, ob es beim Black Friday mitmacht oder nicht.

Auch beim Krienser Pilatusmarkt wird es den Geschäften überlassen, ob und inwiefern sie sich an der «Schnäppchenschlacht» beteiligen, wie mehrere Shopleiter auf Anfrage unserer Zeitung bestätigen.

Im Emmen-Center ist der Black Friday allgegenwärtig. Bild: Dominik Wunderli (Emmenbrücke, 25. November 2022)

Läden agieren unterschiedlich

Die einzelnen Geschäfte gehen unterschiedlich mit der Situation um. Grössere Elektrogeschäfte wie etwa «Fust» oder «Interdiscount» betreiben intensiv Werbung und locken ihre Kunden mit günstigen Angeboten an – dies bereits Tage vor dem eigentlichen Black Friday. «Wir waren gestern von frühmorgens bis am Abend durchgehend nur am Bedienen», erzählen zwei Fust-Mitarbeiter aus dem Krienser Pilatusmarkt. Es sei Online wie auch im Geschäft deutlich mehr los als gewöhnlich.

Ganz anders sieht die Lage bei der Kleiderkette «Anouk» aus, die ebenfalls eine Filiale im Pilatusmarkt führt. Man habe keine besonderen Black-Friday-Angebote und spüre von diesem Tag auch nichts. Es würden einfach die sonstigen Rabatte gelten. Auch die Firma «Søstrene Grene», die eine Filiale im Emmen-Center betreibt, macht nicht mit. Die Preise seien so schon zu tief, erklärt die zuständige Filialleiterin.

Störend oder super – das sagen Einkaufende

Was meinen die Besuchenden der Luzerner Shoppingcenter zum «Schnäppchentag»? Eine junge Frau, die mit ihrem kleinen Kind im Pilatusmarkt unterwegs ist, findet die Black-Friday-Aktionen «super». Sie nutze diese Gelegenheit, um günstig einzukaufen. Eine andere Frau, mittleren Alters, stört die Jagd vieler Besuchenden nach Rabatten.

Sie sei nicht wegen des Black Friday da, sondern wollte bloss normal einkaufen gehen. «Jetzt rege ich mich grad auf, dass sich alle Menschen wegen Black Friday in den Läden so komisch benehmen.» Andere wollen lediglich die Preise in den Läden vergleichen. So etwa ein älteres Ehepaar, das im Emmen-Center einkauft: «Wir sind schon wegen Black Friday da, aber einfach um ein bisschen herumzuschauen und die verschiedenen Angebote zu vergleichen. Die erhaltenen Rabatte unserer Einkäufe haben wir gespendet.»

