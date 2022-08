Fussgänger entdeckt Blindgänger im Flussbett der Reuss in Perlen

Perlen «Wir sind hier an der Reuss und haben am Ufer Munition gefunden» Im Juli entdeckte ein Spaziergänger ein aussergewöhnliches Fundstück im Flussbett der Reuss. Sprengstoffexperten stellten den Blindgänger sicher und identifizierten ihn später als Leuchtgeschütz. Robino Rich 08.08.2022, 16.13 Uhr

Mit dem Notruf: «Wir sind hier an der Reuss und haben am Ufer Munition gefunden» alarmierte ein Fussgänger die Beamten. Bild: Instagram Polizei Luzern

Am 14. Juli erhielt die Luzerner Polizei eine Meldung eines besorgten Passanten, der an der Reuss spazieren war. Am Flussufer der Reuss in Perlen vermutete er ein Militärgeschoss, wie Urs Wigger, Mediensprecher der Polizei Luzern, auf Anfrage mitteilt.