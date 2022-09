Bodeninitiative Krienser Stadtrat will mehrere Grundstücke von einem Verkaufsverbot ausnehmen Die Exekutive präsentiert einen Gegenvorschlag zur Bodeninitiative. Dieser dürfte es beim Komitee schwer haben. Stefan Dähler Jetzt kommentieren 03.09.2022, 05.00 Uhr

Blick vom Sonnenberg auf Kriens. Bild: Patrick Hürlimann (Kriens, 15. August 2020)

Nach Emmen, Luzern oder Hochdorf soll auch Kriens ein grundsätzliches Verkaufsverbot für kommunale Grundstücke erhalten. Das fordert die Bodeninitiative, hinter der Grüne, SP, GLP und Junge Mitte stehen. Das Begehren dürfte gute Chancen haben, wie die Erfahrungen aus den anderen Gemeinden zeigen. Wobei: In Hochdorf setzte sich der Gemeinderat bei der Volksabstimmung 2017 mit einem abgeschwächten Gegenvorschlag durch. In Luzern zog das Initiativkomitee seine Vorlage zu Gunsten eines Gegenvorschlags zurück. Ähnliches will nun der Krienser Stadtrat erreichen und präsentiert ebenfalls einen Gegenvorschlag.

Der Krienser Finanzvorsteher Roger Erni. Bild: Dominik Wunderli

Die Bodeninitiative sieht vor, dass die Stadt Kriens Grundstücke nur noch verkaufen oder tauschen kann, wenn ein gleichwertiger Ersatz erworben wird. Das geht dem Stadtrat zu weit, wie er im Bericht und Antrag an den Einwohnerrat schreibt. Der Gegenvorschlag enthält daher mehre Ausnahmen. «Verkäufe von nicht benötigten oder unwirtschaftlichen Grundstücken, deren Unterhalt uns finanziell belastet, sollen weiterhin möglich sein», sagt Finanzvorsteher Roger Erni (FDP). Dies auch, um die angespannte Finanzlage aufzubessern. «Zudem gibt es Fälle, in denen eine Abgabe von Kleinstparzellen im Baurecht keinen Sinn macht.» So sollen Landverkäufe in folgenden Fällen weiterhin möglich sein:

Für öffentliche Projekte wie Strassen, Eisenbahnstrecken oder Kraftwerke.

wie Strassen, Eisenbahnstrecken oder Kraftwerke. Für Neuerschliessungen, Meliorationen, Arrondierungen und Grenzbereinigungen.

Falls die Stadt in den letzten fünf Jahren ein vergleichbares Grundstück erworben hat.

Ähnliche Regelungen sind bereits in Luzern, Hochdorf und Emmen in Kraft. Der Krienser Stadtrat will aber zusätzlich mehrere Grundstücke vom Verkaufsverbot ausnehmen:

Das Areal Bosmatt oberhalb des Roggern-Schulhauses. Dieses soll überbaut werden. Der Verkauf ist schon länger geplant, um die Kosten für das Zentrumsprojekt abzufedern.

oberhalb des Roggern-Schulhauses. Dieses soll überbaut werden. Der Verkauf ist schon länger geplant, um die Kosten für das Zentrumsprojekt abzufedern. Die Horwerstrasse 1 . Dieses Gebäude will die Stadt Kriens an die Pensionskasse der Stadt Luzern verkaufen, die in der Nachbarschaft bereits mehrere Grundstücke besitzt und ein Neubauprojekt plant.

. Dieses Gebäude will die Stadt Kriens an die Pensionskasse der Stadt Luzern verkaufen, die in der Nachbarschaft bereits mehrere Grundstücke besitzt und ein Neubauprojekt plant. Das Grundstück Ober-Blattig im Obernau. Einen Teil davon hat die Stadt an den Tennisclub sowie die Pfadi im Baurecht abgegeben. Das soll auch so bleiben. Für die Teilparzelle mit Wohngebäude und Scheune, die sich in einem schlechten Zustand befinden, sollen aber «alle Optionen offengehalten werden», heisst es im Bericht und Antrag. Konkrete Pläne existieren nicht, denkbar wäre dort allenfalls die Realisierung einer Wärmeverbundszentrale, so Erni.

im Obernau. Einen Teil davon hat die Stadt an den Tennisclub sowie die Pfadi im Baurecht abgegeben. Das soll auch so bleiben. Für die Teilparzelle mit Wohngebäude und Scheune, die sich in einem schlechten Zustand befinden, sollen aber «alle Optionen offengehalten werden», heisst es im Bericht und Antrag. Konkrete Pläne existieren nicht, denkbar wäre dort allenfalls die Realisierung einer Wärmeverbundszentrale, so Erni. Auch für weitere Teilparzellen will sich der Stadtrat alle Optionen offenhalten: das Gebäude auf dem sonst unbebauten Grundstück Vorder-Amlehn , die Zunacherstrasse 4 auf dem Areal des Alterszentrums Zunacher oder die Scheune auf dem Grundstück Himmelrichstrasse - Obermetteln neben der Galli-Halle. Darum soll auch für diese Areale kein Verkaufsverbot gelten.

, die auf dem Areal des Alterszentrums Zunacher oder die Scheune auf dem Grundstück - neben der Galli-Halle. Darum soll auch für diese Areale kein Verkaufsverbot gelten. Vom Verbot ausgenommen sein sollen zudem Grundstücke, zu deren Verkauf sich die Stadt Kriens bereits verpflichtet hat. Bei einem Nicht-Verkauf könnte ein Schadenersatz drohen, so der Stadtrat. Derzeit trifft das allenfalls auf die Horwerstrasse 1 zu, wo eine Absichtserklärung besteht, so Erni.

Sind das nicht etwas gar viele Ausnahmen für einen Gegenvorschlag? «Aus unserer Sicht nicht», sagt Erni und fügt an:

«Es ist ein Kompromiss. Die Rechten hätten gerne mehr Ausnahmen, die Linken weniger. Nun werden wir sehen, was der Einwohnerrat mit der Vorlage macht.»

Kommt der Gegenvorschlag durch und die Initiative wird zurückgezogen, könnte das neue Reglement umgehend in Kraft treten. Andernfalls würde die Abstimmung voraussichtlich im Januar oder März 2023 stattfinden.

Präsident des Initiativkomitees ist nicht zufrieden

Das Initiativkomitee hat den Gegenvorschlag noch nicht eingehend besprochen. Komitee-Präsident Bruno Bienz (Grüne) persönlich ist mit diesem nicht zufrieden, wie er auf Anfrage sagt. Mit den Ausnahmeregelungen für öffentliche Bauten, Grenzbereinigungen oder ähnliches könnte er noch leben. «Indem der Stadtrat ganze Grundstücke vom Verkaufsverbot ausnimmt, zielt er aber an der Initiative vorbei.» Genau das wolle man verhindern. «Mit Landverkäufen werden die Finanzen nur kurzfristig aufgebessert. Das ist nicht nachhaltig», so Bienz und ergänzt:

«Eine Abgabe im Baurecht hingegen führt zu langfristigen Einnahmen und das Land bleibt im Eigentum der Stadt.»

