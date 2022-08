Dachstock in Kriens brennt wegen Blitzeinschlag

Brand Blitz schlägt in Dachstock ein – Gebäude in Kriens steht in Flammen Nach einem Blitzeinschlag brannte ein Krienser Dachstock am Montagabend. 02.08.2022, 07.24 Uhr

Der brennende Dachstock in Kriens. Bild: Leserreporterin

Das Gewitter am 1. August-Abend löste in der Stadt Kriens einen Brand aus. Wie die Feuerwehr gegenüber PilatusToday erklärt, schlug ein Blitz in das Haus an der Luzernerstrasse 76 ein und setzte den Dachstock in Brand. Das Feuer konnte rasch gelöscht werden, verletzt wurde niemand.