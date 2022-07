Luzern: Container im Würzenbachquartier brannten

Stadt Luzern Im Würzenbachquartier brannten Entsorgungscontainer – Polizei ermittelt Ein beissender Geruch und gesperrte Parkplätze: Alle Recycling-Container sind in den Morgenstunden abgebrannt. Sandra Monika Ziegler 18.07.2022, 14.36 Uhr

Brand im Parking beim Parking der Migrosfiliale Luzern-Brüelstrasse. Bild: sam

Am Montagmorgen in den frühen Morgenstunden muss es beim Parking an der Kreuzbuchstrasse im Würzenbachquartier gebrannt haben. Die Container für Pet-, Plastikflaschen und für Plastiksammelsäcke sind nicht mehr zu nutzen. Selbst Stunden später ist der Brand zu riechen und sind dutzende Parkplätze gesperrt, ebenso der direkte Zugang zu Kiosk, Migros, Amavita oder Denner ist geschlossen. Wer Einkaufen will, muss den Haupteingang über die Treppe nehmen.