Brandprävention Diese Sicherheitstipps müssen während der Fasnacht beachtet werden – ansonsten wird es brandgefährlich Die Beratungsstelle für Brandverhütung gibt Tipps, wie die Gefahr eines Brandes verringert werden kann. Unter anderem seien Kostüme aus synthetischen Stoffen keine gute Idee. 15.02.2023, 10.35 Uhr

Stehen Ihre Pläne für die Fasnachtszeit schon fest? Werden Sie in einem 80er-Jahre-Kostüm durch die Stadt streifen? Als Ballerina an Fasnachtsbällen tanzen? Oder mit einem mit Laternen geschmückten Wagen beim Umzug mitfahren? Dann sollten Sie die Hinweise der Beratungsstelle für Brandverhütung (BFB) beachten, welche diese in einer Mitteilung publiziert hat.