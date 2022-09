Brauchtum Am Sonntag findet der grosse Krienser Umzug statt – er wird anders als an der Fasnacht Beim Anlass zum 100-Jahr-Jubiläum der Galli-Zunft steht das Brauchtum stärker im Zentrum als an der Fasnacht. Wer Guuggenmusig mag, kommt aber trotzdem auf seine Kosten.

Am Sonntag ist es so weit: Nachdem 2021 und 2022 keine Fasnachtsumzüge in Kriens stattgefunden haben, kommt es zum grossen «Brauchtumsumzug» anlässlich des 100-Jahr-Jubiläums der Galli-Zunft. Start ist um 14 Uhr bei der Badi, danach führt die Route via Horwer-, Alpen-, Luzernerstrasse beim Dorfplatz in die Gallusstrasse. Gerechnet wird mit einer Dauer von rund eineinhalb bis zwei Stunden.

«Wöschwyyber» am Krienser Fasnachtsumzug vor zweieinhalb Jahren. Bild: Patrick Hürlimann (25. Februar 2020)

Es handelt sich nicht einfach um eine Fasnacht im Sommer, wie Umzugschef Fredy Haas sagt:

«Im Zentrum stehen nicht wie sonst Wagen mit aktuellen politischen oder gesellschaftlichen Sujets.»

Stattdessen gehe es mehr um das Brauchtum, etwa Krienser Holzmasken, das Trychlen, den Samichlaus oder das Geisslechlöpfe. Weiter nehmen Vereine wie die Pfadi, der SC Kriens oder der Turnverein teil. «Es ist kein Ersatz für den Fasnachtsumzug. Anlass ist das Jubiläum der Galli-Zunft, die nicht nur eine Fasnachts-, sondern eine Brauchtumsgesellschaft ist.» So fördert die Zunft etwa das Geisslechlöpfe oder das Maskenschnitzen.

Guuggenmusigen, Zünfte und Gesellschaften nehmen teil

Aussen vor bleibt die Fasnacht aber nicht. «Auch sie ist ja ein Brauchtum», sagt Haas. So werden Guuggenmusigen am Umzug teilnehmen und am Schluss ein Konzert auf dem Stadtplatz durchführen. Auch befreundete Zünfte und Gesellschaften geben sich die Ehre, darunter mehrere Delegationen aus der Stadt Luzern, die Frohsinngesellschaft Stans oder die Zunft Heini von Uri Sursee. «Selbstverständlich werden das Gallipaar Markus und Susann Hartmann mit dem Weibelpaar Mischa und Senta Kubisch auch am Umzug präsent sein.» Sie werden begleitet vom Zunftmeisterpaar Samuele und Beatrice Donatelli. «Die Alt-Galliväter und Ehrenzunftmeister werden mit einem eigenen Umzugswagen auch aktiv mitmachen.»

30'000 Personen werden erwartet

Die Galli-Zunft rechnet mit zirka 30’000 Leuten, wobei das vom Wetter abhängig ist. Für den Umzug werden die entsprechenden Strassen zeitweise gesperrt. «Wir empfehlen, mit dem ÖV anzureisen, da im Zentrum kaum Parkplätze zur Verfügung stehen werden», sagt Haas. Der Verkehr wird wie beim Fasnachtsumzug auf die Achse Schachen-/Amlehnstrasse umgeleitet. «Es gibt aber gewisse Unterschiede zum Winter, darum waren zusätzliche Abklärungen nötig. So ist jetzt die Badi noch offen und die Pilatus-Bahnen haben mehr Fahrgäste.» Die Talstation wird während des Umzugs für Cars nicht erreichbar sein, da die Ausweichstrassen zu eng sind. Stattdessen gibt es einen provisorischen Parkplatz an der Quellenstrasse. Für Autos ist die Talstation erreichbar.