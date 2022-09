Brauchtum Kriens vertreibt für einmal den Sommer statt den Winter Am Sonntag fand der grosse Umzug zur Feier des 100-Jahr-Jubiläums der Galli-Zunft statt. Die hohen Temperaturen brachte viele ins Schwitzen, vermochten die Freude aber nicht zu trüben. Stefan Dähler Jetzt kommentieren 04.09.2022, 18.20 Uhr

Die Noggeler am Jubiläumsumzug in Kriens. Bild: Boris Bürgisser (4. September 2022)

«Bachnass» sei er, meinte ein Teilnehmer nach dem Umzug. So wie ihm ist es vielen ergangen. Bei rund 25 Grad im Schatten wird es unter Masken und Kostümen, die sonst im Winter zum Einsatz kommen, ziemlich warm. Doch das tat der ausgelassenen Stimmung keinen Abbruch. Die Teilnehmenden freuten sich, dass nach der mehrfachen coronabedingten Absage von Fasnachts- und Samichlausumzügen am Sonntag endlich wieder ein Umzug in Kriens stattfinden konnte.

Die Noggeler Guggenmusig Luzern. Bild: Boris Bürgisser (Kriens, 4. September 2022) Die Wey-Zunft aus Luzern. Bild: Boris Bürgisser (Kriens, 4. September 2022) Die Wey-Zunft aus Luzern. Bild: Boris Bürgisser (Kriens, 4. September 2022) Die Guggenmusig Schteichocher aus Kriens. Bild: Boris Bürgisser (Kriens, 4. September 2022) Die Guggenmusig Schteichocher aus Kriens. Bild: Boris Bürgisser (Kriens, 4. September 2022) Der Sportklub Kriens mit dem Motto: «Jasse, Jodle, Singe... chömid er Chende, es ged Brot ond Chäsrende» Bild: Boris Bürgisser (Kriens, 4. September 2022) Alt Zunftmeister Galli Zunft. Bild: Boris Bürgisser (Kriens, 4. September 2022) Die Drachenschwänz. Bild: Boris Bürgisser (Kriens, 4. September 2022) Die Chacheler mit dem Motto «Charivari 60+1». Bild: Boris Bürgisser (Kriens, 4. September 2022) Die Chacheler mit dem Motto «Charivari 60+1». Bild: Boris Bürgisser (Kriens, 4. September 2022) Die Chacheler mit dem Motto «Charivari 60+1». Bild: Boris Bürgisser (Kriens, 4. September 2022) Die Original Krienser Bööggengruppe. Bild: Boris Bürgisser (Kriens, 4. September 2022) Die Original Krienser Bööggengruppe. Bild: Boris Bürgisser (Kriens, 4. September 2022) Der Quartierverein Schattenberg mit dem Motto «Gallischnörre». Bild: Boris Bürgisser (Kriens, 4. September 2022) Die Harmoniemusik Kriens. Bild: Boris Bürgisser (Kriens, 4. September 2022) Die Harmoniemusik Kriens. Bild: Boris Bürgisser (Kriens, 4. September 2022) Der Quartierverein Spitzmatt mit dem Motto «Holz vom Hochwald, früecher und hött». Bild: Boris Bürgisser (Kriens, 4. September 2022) Der Quartierverein Spitzmatt mit dem Motto «Holz vom Hochwald, früecher und hött». Bild: Boris Bürgisser (Kriens, 4. September 2022) Der Quartierverein Spitzmatt mit dem Motto «Holz vom Hochwald, früecher und hött». Bild: Boris Bürgisser (Kriens, 4. September 2022) Turnerinnenverein STV mit dem Motto «Turnerinnen anno dazumal». Bild: Boris Bürgisser (Kriens, 4. September 2022) Der Alpenclub Kriens mit dem Motto «Heuen am Pilatus». Bild: Boris Bürgisser (Kriens, 4. September 2022) Die Galli Zunft. Bild: Boris Bürgisser (Kriens, 4. September 2022) Das Publikum war zahlreich erschienen. Bild: Boris Bürgisser (Kriens, 4. September 2022) Die Schlösslifäger. Bild: Boris Bürgisser (Kriens, 4. September 2022) Die Schlösslifäger. Bild: Boris Bürgisser (Kriens, 4. September 2022) Die Schlösslifäger. Bild: Boris Bürgisser (Kriens, 4. September 2022) Zuschauerinnen und Zuschauer. Bild: Boris Bürgisser (Kriens, 4. September 2022) Die Schlösslifäger. Bild: Boris Bürgisser (Kriens, 4. September 2022) Die Galli Zunft. Bild: Boris Bürgisser (Kriens, 4. September 2022) Die Gruppen Original Krienser Maske / S’Pack vo Chriens. Bild: Boris Bürgisser (Kriens, 4. September 2022) Die Gruppen Original Krienser Maske / S’Pack vo Chriens. Bild: Boris Bürgisser (Kriens, 4. September 2022) Die Gruppen Original Krienser Maske / S’Pack vo Chriens. Bild: Boris Bürgisser (Kriens, 4. September 2022) Der Turnverein STV Kriens mit dem Motto «Schnitzerschule». Bild: Boris Bürgisser (Kriens, 4. September 2022) Der Turnverein STV Kriens mit dem Motto «Schnitzerschule». Bild: Boris Bürgisser (Kriens, 4. September 2022) Die Feldmusik Kriens. Bild: Boris Bürgisser (Kriens, 4. September 2022) Die Amok-Symphoniker. Bild: Boris Bürgisser (Kriens, 4. September 2022) Die Amok-Symphoniker. Bild: Boris Bürgisser (Kriens, 4. September 2022) Die Amok-Symphoniker. Bild: Boris Bürgisser (Kriens, 4. September 2022) Satus / 4Plus-Musik mit dem Motto «Chrienser Chilbi». Bild: Boris Bürgisser (Kriens, 4. September 2022) Die Zunft Heini von Uri Sursee mit dem Motto «Studio54 – die verrückten 70er». Bild: Boris Bürgisser (Kriens, 4. September 2022) Die Zunft Heini von Uri Sursee mit dem Motto «Studio54 – die verrückten 70er». Bild: Boris Bürgisser (Kriens, 4. September 2022) Der Quartierverein Kuonimatt mit dem Motto «Alphorn». Bild: Boris Bürgisser (Kriens, 4. September 2022) Der Quartierverein Kuonimatt mit dem Motto «Alphorn». Bild: Boris Bürgisser (Kriens, 4. September 2022) Der Quartierverein Kuonimatt mit dem Motto «Alphorn». Bild: Boris Bürgisser (Kriens, 4. September 2022) Der Quartierverein Kuonimatt mit dem Motto «Alphorn». Bild: Boris Bürgisser (Kriens, 4. September 2022) Die Loschtmölch. Bild: Boris Bürgisser (Kriens, 4. September 2022) Die Zunft zur Zwetschge / Trachtengruppe mit dem Motto «120 Johr Sonnebärgbähnli». Bild: Boris Bürgisser (Kriens, 4. September 2022) Die Trychlergruppe Kriens. Bild: Boris Bürgisser (Kriens, 4. September 2022) Der Quartierverein Obernau mit dem Motto «Samichlaus met Geissle-Chlöpfer». Bild: Boris Bürgisser (Kriens, 4. September 2022) Der Quartierverein Obernau mit dem Motto «Samichlaus met Geissle-Chlöpfer». Bild: Boris Bürgisser (Kriens, 4. September 2022) Der Quartierverein Obernau mit dem Motto «Samichlaus met Geissle-Chlöpfer». Bild: Boris Bürgisser (Kriens, 4. September 2022) Der Quartierverein Obernau mit dem Motto «Samichlaus met Geissle-Chlöpfer». Bild: Boris Bürgisser (Kriens, 4. September 2022) Die Noggeler aus Luzern Bild: Boris Bürgisser (Kriens, 4. September 2022) 100 Jahre Galli-Zunft Kriens, Impressionen vom Brauchtumsumzug. Im Bild: Noggeler Luzern Bild: Boris Bürgisser (Kriens, 4. September 2022) Die Noggeler Guggenmusig Luzern. Bild: Boris Bürgisser (Kriens, 4. September 2022) Die Noggeler Guggenmusig Luzern. Bild: Boris Bürgisser (Kriens, 4. September 2022) Die Ränggloch Bööge Chriens. Bild: Boris Bürgisser (Kriens, 4. September 2022)

Und das leichter bekleidete Publikum sowieso: Zwischen 25'000 bis 30'000 Menschen strömten ins Krienser Zentrum, um den grossen Brauchtumsumzug zum 100-Jahr-Jubiläum der Galli-Zunft zu sehen, wie Umzugschef Fredy Haas hinterher schätzte. Wer auf der Höhe des Stadthauses einen guten Platz am Strassenrand ergattern wollte, musste schon rund eine Stunde vor der ersten Nummer dort sein. Haas' Fazit:

«Es war sensationell. Wir hatten super Wetter, super Nummern, super Zuschauer und motivierte Teilnehmende.»

Die Organisatoren hatten sich auf das Wetter eingestellt, führt Haas weiter aus: So gab es auf der Route zwei Wasserposten, wo man trinken und sich abkühlen konnte.

Trotz positiven Fazits: Sommer-Umzug soll einmalige Sache bleiben

Einige hatten ohnehin bereits Erfahrung mit Hitze. Etwa Hans-Peter und Daniel, die als Bärnerwiib beziehungsweise Krienser Deckel unterwegs waren. «Beim Umzug am Jodlerfest in Horw 2019 war es noch heisser.» Nun habe es etwas Wind gegeben, und der Schirm des Bärnerwiibs sorgte für Schatten. «Ich habe es mir schlimmer vorgestellt», so Hans-Peter. Nichtsdestotrotz findet er:

«Die Fasnacht gehört in den Winter.»

Auch für Umzugschef Fredy Haas soll die Durchführung im Spätsommer eine Ausnahme bleiben. Künftig soll also wieder der Winter statt der Sommer vertrieben werden.

Nicht nur aufgrund der Jahreszeit, auch wegen des Jubiläums war es kein klassischer Fasnachts-Umzug. Die Galli-Zunft, die auch eine Brauchtumsgesellschaft ist, rückte ebendieses Brauchtum ins Zentrum. So waren Geisslechlöpfer, der Samichlaus, Trychler oder Alphornbläserinnen und -bläser zu sehen.

Der Samichlaus kam am Sonntag für einmal im Spätsommer. Bild: Boris Bürgisser (Kriens, 4. September 2022)

Nicht fehlen durften natürlich Krienser Figuren wie Wöschwiib, Buuremaa oder eben Bärnerwiib und Krienser Deckel.

Wöschwiiber am Umzug. Bild: Boris Bürgisser (Kriens, 4. September 2022)

Politische Wagen-Sujets gab es keine. Einige aufwendige Installationen konnte man dennoch bestaunen: Die Zunft zur Zwetschge mit der Trachtengruppe etwa baute anlässlich des 120-jährigen Bestehens der Sonnenbergbahn einen Bahnwagen nach. Die Pfadi war mit einem mobilen Spielplatz mit Ritiseili, Gigigampfi und Rutschbahn unterwegs.

Der nachgebaute Sonnenbergbahn-Bahnwagen. Bild: Boris Bürgisser (Kriens, 4. September 2022)

Am Ende kommt der Glace-Wagen

Anders als an der Fasnacht war der Grossteil des Publikums nicht verkleidet, und auch Konfetti kamen nur selten zum Einsatz. Vereinzelt gab es aber einige Kostüme zu sehen, vor allem bei Kindern. Für fasnächtliches Ambiente hingegen sorgten mehrere Guuggenmusigen. Hinzu kamen Mitglieder der Galli-Zunft sowie befreundeter Gesellschaften wie der Wey-Zunft, der Maskenliebhaber-Gesellschaft, der Fidelitas Lucernensis, der Zunft Heini von Uri Sursee oder von Frohsinn Stans.

Wie gewohnt warfen diese Süssigkeiten und Orangen ins Publikum – wobei letztere teils noch etwas unreif aussahen. Die Amok-Symphoniker hingegen, die mit der Nummer 38 den Umzug beendeten, verteilten passend zur Jahreszeit Glace.

Die Amok-Symphoniker machten den Abschluss. Bild: Boris Bürgisser (Kriens, 4. September 2022)

