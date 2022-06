Hausbesetzung im Bruchquartier: Bewohner fordern einen Umbruch

Laut Angaben von Aktivistinnen und Aktivisten der Gruppe «Bruch» haben sie am 21. Juni die Liegenschaft an der Bruchstrasse 64 in Luzern besetzt. Damit wollen sie ein Zeichen setzen. Auf Anfrage kann die Polizei den Vorfall nicht bestätigen.

21.06.2022, 09.14 Uhr