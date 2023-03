Buchrain: Auffahrkollision mit drei Autos in Tunnel bei Autobahn

Buchrain Auffahrkollision mit drei Autos beim Zubringer Rontal sorgte für Stau und Verletzte Am Dienstagnachmittag ereignete sich im Autobahnzubringertunnel Rontal eine Auffahrkollision mit drei Autos. Der Zubringertunnel war für rund 2.5 Stunden gesperrt. 08.03.2023, 09.48 Uhr

Totalschaden beim Auto des Unfallverursachers. Bild: Luzerner Polizei

Am Dienstag, 7. März 2023, kurz nach 16.15 Uhr war ein Autofahrer von Dierikon her durch den Autobahnzubringertunnel in Richtung Autobahnanschluss Buchrain unterwegs. Aufgrund des stockenden Verkehrs hat ein Fahrer sein Auto anhalten. Der nachfolgende Autofahrer hat dies nicht bemerkt und prallte ungebremst gegen das Heck des stehenden Autos. Dies schreibt die Polizei in einer Mitteilung. Durch den Anprall geriet das auffahrende Auto auf die Gegenfahrbahn und prallte schliesslich mit der rechten Seite seines Autos gegen die linke Seite eines auf der Fahrspur Richtung Autobahn stehenden Autos.