Buchrain Dank einer Busspur soll der ÖV in Schachen künftig schneller vorankommen Die Kantonsstrasse beim Autobahnanschluss Buchrain soll eine Busspur und eine behindertengerechte Bushaltestelle erhalten. Das Projekt tangiert auch den angrenzenden Wald. Matthias Stadler Jetzt kommentieren 13.06.2022, 12.00 Uhr

Ein 3 Meter breiter und 130 Meter langer Streifen Wald wird im Industrieareal Schachen bei Buchrain für den Verkehr geopfert. Es ist geplant, 390 Quadratmeter des Sagenwalds direkt neben der Kantonsstrasse zu roden. Dies geht aus den Unterlagen hervor, die bis am 27. Juni öffentlich einsehbar sind. Der Kanton will dort die Bushaltestelle Sagenwald (Richtung Inwil) behindertengerecht umbauen, weswegen die Rodung notwendig sei. Weiter ist eine Busspur geplant. Die Rodungsfläche werde «so klein wie möglich angelegt», heisst es im Gesuch. Zudem werde ein Teil nach Abschluss der Arbeiten wieder aufgeforstet.

Hier in Schachen soll rechts der Wald etwas gerodet, links eine Busspur gebaut werden. Bild: Google Streetview

Einfach so darf der Wald in der Schweiz nicht gerodet werden. Es braucht triftige Gründe, um eine Ausnahmebewilligung zu erhalten. Der Kanton argumentiert mit einem «grossen öffentlichen Interesse an der Sicherheit auf Kantonsstrassen», der Gewährleistung des öffentlichen Verkehrs und Behindertengesetz-konformen Bushaltestellen. Die Auswirkung auf Natur und Landschaft sei aufgrund der kleinen Breite und der guten Stabilität der angrenzenden Bestände «gering».

Der Kanton sieht vor, die Waldrodung auf einer Ersatzfläche quasi wiedergutzumachen. In mehreren Gemeinden im Kanton Luzern sind Ersatzaufforstungen geplant.

Bus steht regelmässig im Stau

Das Projekt sieht von der Rotbachbrücke bis zur Schiltwaldstrasse Süd eine neue, rund 700 Meter lange Busspur von Inwil kommend vor. «Seit Inbetriebnahme des Autobahnanschlusses Buchrain im Juni 2011 hat der Verkehr auf der K65 im Bereich Schachen um rund 20 Prozent zugenommen», heisst es in den Unterlagen. Das führe dazu, dass der Bus in den Spitzenstunden regelmässig im Stau stehe und dadurch der Fahrplan «bereits heute nicht mehr zuverlässig eingehalten werden kann». Bis 2040 prognostiziert der Kanton zudem ein weitere «signifikante Verkehrszunahme».

Um genug Platz zu haben, ist geplant, auf der westlichen Seite, also bei den Industriebetrieben, die Strasse zu verbreitern. Ausserdem soll eine neue Ampel bei der Schiltwaldstrasse Süd in der Nähe der Landi installiert werden, um dem Bus Priorität im Verkehr zu geben. Sie soll laut dem Projektbeschrieb auch zur Dosierung genutzt werden.

Der Luzerner Regierungsrat wird voraussichtlich im Frühling 2023 den Entscheid über das Projekt fällen, der Kantonsrat im Herbst des gleichen Jahres den Kredit beraten. Das Vorhaben soll rund 6 Millionen Franken kosten. Der Baubeginn ist frühestens im Sommer 2025 vorgesehen.

