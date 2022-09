Buchrain Doch noch zwei Kandidaten für die Ersatzwahl in den Gemeinderat Zwei Wochen vor dem Wahltermin wird bekannt: Mit Bruno Grossrieder und Tino Mammarella kandidieren gleich zwei Parteilose für das frei werdende Amt des Sozialvorstehers. 11.09.2022, 18.59 Uhr

Lange sah es so aus, als hätten die Wahlberechtigten von Buchrain am 25. September bei der Ersatzwahl in den Gemeinderat keine Kandidierenden zur Auswahl – bis zum Stichtag am 8. August waren keine Wahlvorschläge eingegangen. Doch jetzt, zwei Wochen vor dem Wahltermin, wird bekannt: Es gibt nun doch zwei Kandidaten, beide parteilos.