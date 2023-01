Buchrain Gemeinde kauft zur Quartierentwicklung ein Wohnhaus «für weniger als 7 Millionen» Obwohl Buchrain nicht im Geld schwimmt, übernimmt die Gemeinde ein sanierungsbedürftiges Mehrfamilienhaus. Der Gemeinderat sagt warum – und was er damit vorhat. Roman Hodel Jetzt kommentieren 06.01.2023, 05.00 Uhr

Die Moosstrasse entlang der Ron und der Bahnlinie Luzern-Zürich ist gesäumt von Mehrfamilienhäusern. Sie stammen vorwiegend aus den 1980er und 1990er-Jahren. Eines davon mit Baujahr 1981 gehört neuerdings der Gemeinde Buchrain. Sie hat es gemäss einer Mitteilung vom Donnerstag von der Baugenossenschaft Hofrain erworben. Für wie viel, ist nicht zu erfahren. «Über die Kaufsumme wurde Stillschweigen vereinbart», sagt Finanzvorsteher Patrick Bieri (FDP) auf Nachfrage und schiebt aber nach: «Es sind weniger als 7 Millionen Franken.»

Gehören neuerdings der Gemeinde Buchrain: Die Mehrfamilienhäuser an der Moosstrasse 3 und 3a. Bild: Manuela Jans-Koch (5. Januar 2023)

Gemäss Bieri wurde die Liegenschaft nicht auf dem Markt angeboten «und die Gemeinde hat weniger bezahlt, als in einem Bieterverfahren von einem Meistbietenden gezahlt würde». Er sagt: «Die Genossenschaft wollte bewusst nur uns verkaufen – wir haben bei anderen Käufen bewiesen, dass wir für die Mietenden wie gehabt weiterfahren und keine Spekulation betreiben.» Beispiel: Die strategischen Käufe Adlermatte 1 und 2, die der Umsetzung des Generationenprojekts dienen (wir berichteten). Somit ändert sich für die Mietparteien vorerst nichts. Für 4,5 Zimmer auf 90 Quadratmetern bezahlt man rund 1650 Franken monatlich netto.

Erfreut über die Gemeinde als Käuferin zeigt sich laut Mitteilung die vormalige Besitzerin der Mehrfamilienhäuser an der Moosstrasse. Ihr Vertreter Michael Gnekow, der als Präsident der Gemeinschaftsstiftung GSW während vieler Jahre für günstige Wohnungen in Luzern kämpfte, wird wie folgt zitiert: «So haben wir die Gewähr, dass die Liegenschaft der Spekulation entzogen und das Quartier aufgewertet werden kann.»

Wohnungen weitgehend im Originalzustand

Die Liegenschaft Moosstrasse 3/3a zählt zwölf Wohnungen und befindet sich weitgehend noch im Originalzustand. Es besteht also Sanierungsbedarf, sowohl innen wie aussen. Das gilt auch für vier weitere baugleiche Liegenschaften in direkter Nachbarschaft, die je verschiedenen Firmen gehören. Zusammen bilden sie nicht nur optisch eine Einheit, sondern teilen Infrastrukturen wie beispielsweise die Tiefgarage.

«Wir wollen mit unserem Kauf die Erneuerung der ganzen Siedlung und eine Quartierentwicklung anstossen», sagt Bauvorsteher Heinz Amstad (FDP). Auf die Frage, ob dies Aufgabe einer Gemeinde sei, zumal jede Eigentümerschaft selber über ihre Häuser entscheidet, antwortet er:

«Als Gemeinde können wir sicher am besten einen Impuls setzen.»

Dabei beruft sich der Gemeinderat auf die Ergebnisse einer Studie des Schweizerischen Städteverbands. Demnach sollen die Gemeinden eine aktive Rolle in der Siedlungsentwicklung einnehmen. Abgesehen davon sei das Zusammenspannen mehrerer Eigentümer für eine Aufzonung im Sinne des Verdichtens entscheidend. Laut Amstad ist denkbar, dass Buchrain die Liegenschaft nach dem ganzen Prozess wieder abtrete.

Sanieren, aufstocken oder gleich neu bauen?

Mit den Eigentümerschaften der anderen Häuser habe man sich bereits getroffen und erste positive Signale bezüglich Erneuerung erhalten. Mitte März werde man bezüglich weiteren Vorgehens mehr wissen. Denn noch ist offen: Ziehen alle mit? Und wenn ja, wobei? Soll man sanieren und zum Beispiel aufstocken – oder doch lieber ganz neu bauen?

«Wir haben den klaren Auftrag vom Bund zur inneren Verdichtung und die Moosstrasse liegt laut Siedlungsleitbild in einem der vier Fokusgebiete», sagt Amstad. Denn die Lage unmittelbar bei der S-Bahn-Station und der Mall of Switzerland mit ihren Einkaufs- und Freizeitangeboten sei «sehr attraktiv». Gleichzeitig sei es wichtig, die in die Jahre gekommenen Häuser auf den neusten Stand zu bringen. «Sonst wird es zunehmend schwierig, diese Wohnungen zu vermieten, zumal wir als Gemeinde auch an einem guten Bevölkerungsmix in dem Quartier interessiert sind», so Amstad.

Doch kann es sich Buchrain überhaupt leisten, so kurz nach der Adlermatte schon wieder Geld auszugeben für eine Immobilie? Die Finanzaussichten der nächsten Jahre sind ja nicht gerade rosig. Bieri:

«Die Quartierentwicklung ist als Investition zu betrachten, welche sich in vielen Fällen nach einigen Jahren positiv auf den Finanzhaushalt auswirken dürfte.»

