Buchrain Kein Wahlvorschlag eingegangen – so geht es mit der Gemeinderats-Ersatzwahl weiter Eine stille Wahl für den Sitz des zurücktretenden Stephan Betschen (FDP) wird es nicht geben. Es sind null Wahlvorschläge eingegangen. Roman Hodel 08.08.2022, 14.19 Uhr

Es hat sich abgezeichnet: Für den frei werdenden Sitz des zurücktretenden Buchrainer Sozialvorstehers Stephan Betschen (FDP) sind keine Wahlvorschläge eingegangen. Die entsprechende Frist bei der Gemeindekanzlei ist am Montag um 12 Uhr abgelaufen. Dies teilt die Gemeinde Buchrain mit.

Das Gemeindehaus von Buchrain. Archivbild: hor

Ohne Wahlvorschläge ist auch keine stille Wahl zu Stande gekommen. Somit findet die Ersatzwahl an der Urne statt. Den Stimmberechtigten von Buchrain wird nun eine Blankoliste zugestellt. Die Urnenwahl ist vom Gemeinderat auf Sonntag, 25. September, angeordnet worden.

Abgezeichnet hat sich die Blankoliste deshalb, weil alle Parteien bereits bei einer Umfrage unserer Zeitung Anfang Julikeine Wahlvorschläge in Aussicht hatten und auch nicht optimistisch wirkten diesbezüglich.

Private Kandidatenlisten sind weiterhin möglich

Gemäss Anordnungsentscheid vom 30. Mai können weiterhin von privater Seite gültige Kandidatenlisten herausgegeben werden. Für diese gelten gemäss der Medienmitteilung folgende Anforderungen: Format A5 hoch, Papierqualität Offset, 80 g/m2 und Farbe Weiss.

Wie Gemeindeschreiber Philipp Schärli auf Anfrage ergänzt, müssen diese Kandidatenlisten von den Initianten aber selber unter die Stimmbevölkerung gebracht und etwa auf der Strasse verteilt werden:

«Das Verschicken in die Haushalte durch uns ist nicht mehr möglich – hierfür gilt die nun verstrichene Frist für die Einreichung von Wahlvorschlägen.»

Schärli arbeitet seit 13 Jahren bei der Gemeinde Buchrain – er sagt: «Eine Blanko-Wahlliste hat es in dieser Zeit noch nie gegeben.» Theoretisch können nun irgendwelche Namen von in Buchrain wohnhaften, wählbaren Bürgerinnen und Bürgern auf die Liste geschrieben werden. Er bezweifelt aber, dass diese dann im ersten Wahlgang das absolute Mehr erreichen. Denn dabei muss eine Person mehr als die Hälfte aller abgegebenen Stimmen erreichen.

Wer im zweiten Wahlgang gewählt wird, muss das Amt zwingend antreten

Anders wäre dies bei einem allfälligen zweiten Wahlgang am 30. Oktober – dort gilt das relative Mehr. Wer dann am meisten Stimmen erhält, ist gewählt. Und noch etwas: Wer im zweiten Wahlgang gewählt wird, muss das Amt für den Rest der Amtsdauer 2020 bis 2024 zwingend antreten.

Sollte auch an jenem Sonntag kein Ersatz für Stephen Betschen feststehen, geht das Wahlprozedere mit einer neuen Anordnung von vorne los. Müsste Betschen in diesem Fall länger bleiben? «Nein», sagt Schärli. Der Gemeinderat habe ihn per Ende Oktober aus dem Amt entlassen – dabei bleibe es, ungeachtet der Nachfolgeregelung. Seine Arbeit würde vorübergehend von seiner Stellvertreterin übernommen – Bildungsvorsteherin Mirjam Urech (Mitte). Der für das Ressort Soziales zuständige Betschen verlässt den Gemeinderat aus persönlichen Gründen.