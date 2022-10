Überraschung in Buchrain Mitte empfiehlt «eher links» orientierten Kandidaten zur Wahl in den Gemeinderat Die Buchrainer Ortsparteien geben ihre Wahlempfehlungen bekannt. Diese zeigen: Es wird spannend bei der Ersatzwahl diesen Sonntag. Roman Hodel Jetzt kommentieren 26.10.2022, 15.44 Uhr

Wer wird am Sonntag im zweiten Wahlgang neuer Sozialvorsteher von Buchrain? Bruno Grossrieder (56, parteilos), Ruedi Peterhans (61, FDP) oder Ueli Unternährer (33, parteilos)? Im ersten Wahlgang lag Grossrieder vor Unternährer noch klar in Führung, Peterhans kandidierte erst danach. SP, GLP und Mitte empfehlen nun Unternährer zur Wahl. Was im Fall der Mitte durchaus überraschend ist, denn Unternährer bezeichnet sich als Einziger politisch «eher links» orientiert. «Die politische Ausrichtung war für uns eben nicht entscheidend», sagt Mitte-Präsident Walter Graf.

Die drei Kandidaten (von links) Bruno Grossrieder, Ruedi Peterhans und Ueli Unternährer vor dem Gemeindehaus in Buchrain. Bild: Pius Amrein (15. Oktober 2022)

Die Kandidaturen von Unternährer und Peterhans seien für die Mitte gleichwertig. Letzterer punkte mit Politik- und Lebenserfahrung, Unternährer hingegen kenne die Prozesse im Sozialwesen aus Theorie und Praxis. Und dieses Wissen gewichtet die Mitte laut Graf stärker angesichts der aktuellen Situation in der Abteilung Soziales. Ausserdem sei der «junge und dynamische» Unternährer ein idealer Vertreter für die Weiter- und Mitentwicklung der Altersstrategie und des Generationenprojektes.

Auch die SP erwähnt in der Wahlempfehlung auf ihrer Website Unternährers «beeindruckend breite fachliche Erfahrung im Sozialbereich». Er kenne nicht nur die Abläufe und Zusammenhänge, sondern auch die verschiedenen Teamplayer. Überdies sei Unternährer in Buchrain aufgewachsen, im Dorf bestens vernetzt und bringe mit seinen 33 Jahren nicht nur frischen Wind in den Gemeinderat, sondern sorge auch längerfristig für Kontinuität im Sozialwesen der Gemeinde.

Für die GLP kann keiner der Kandidaten alle drei wichtigen Anforderungen erfüllen: relevantes Fachwissen, Führungskompetenzen und politische Erfahrung. Deshalb, so die Buchrainer GLP-Kantonsrätin Ursula Berset, müsse priorisiert werden:

«Am wichtigsten ist jetzt, dass ins Ressort Soziales eine Person kommt, die mit den Themen der Sozialen Arbeit vertraut ist, die relevante Gesetzgebung kennt und auch die Sprache der Mitarbeitenden spricht – und das ist für uns Ueli Unternährer.»

Bruno Grossrieder erhält Support von der SVP

Das sieht die SVP ganz anders. Sie gibt ihre Stimme «mit Überzeugung Bruno Grossrieder», wie Sprecherin Karin Hess sagt. Er habe am Podium vom vergangenen Freitag «klar gezeigt, dass er längerfristig im Gemeinderat aktiv sein will und damit Stabilität und Kontinuität ins Ressort Soziales einbringt». Der Parteilose politisiere über die Parteigrenzen hinweg für die gesamte Bevölkerung, scheue sich nicht, Probleme offen zu benennen und werde somit die Schwerpunkte progressiver angehen. Hess sagt:

«Mit seiner aktiven und kritischen Haltung kann er im strategischen Entwicklungsprozess unabhängig agieren und wird hauptsächlich der Bevölkerung Rechenschaft schuldig sein.»

Ruedi Peterhans wird nur von eigener Partei empfohlen

Die FDP empfiehlt natürlich Ruedi Peterhans zur Wahl. In ihrer Mitteilung beschreibt sie ihn als kommunikativ, emphatisch, zuverlässig und verweist auf dessen langjährige Führungs- und Organisationserfahrung. Der Betriebswirtschafter präsidierte über zehn Jahre die FDP-Ortspartei in seiner früheren Wohngemeinde im Aargau. Zusätzlich ist er seit 2009 Verwaltungsrat der Raiffeisenbank Wohlen und Gründungsmitglied von mehreren Start-ups. Seit 2016 lebt er in Buchrain. FDP-Präsident Armin Niederberger wird in der Mitteilung wie folgt zitiert:

«Ruedi Peterhans bringt einen klaren Mehrwert für Bueri und wird die Herausforderungen motiviert, zielstrebig und kooperativ angehen.»

