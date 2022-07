Campus Lodge Horw Für diese 20 neuen Studentenwohnungen gab's sage und schreibe 218 Interessierte Direkt bei der Hochschule, jedes Studio mit Küche/Dusche und bezahlbar: Die Campus Lodge startet voll vermietet. Ursprünglich war auf dieser Parzelle etwas ziemlich Kühnes geplant. Roman Hodel Jetzt kommentieren 26.07.2022, 16.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Es ist ziemlich etwas los am Dienstag in der neuen Campus Lodge gleich gegenüber der Hochschule Luzern am Standort Horw. «Wo kann ich die Gartenmöbel abladen?», fragt ein eben zugefahrener Chauffeur, in einem Technikraum sind Elektroinstallateure an der Arbeit und in mehreren Studios bringen flinke, mit Putzmittel und Lumpen ausgestattete Hände die Einrichtung auf Hochglanz. Mittendrin steht Bauherr und Architekt Dieter Haessig. Er schaut, ob alles klappt, koordiniert, beantwortet Fragen. Es ist Endspurt. Am Samstag ziehen die ersten acht von 20 Studierenden aus dem In- und Ausland ein, der Rest folgt im August und September.

Bauherr und Architekt Dieter Haessig im Studio «San Francisco», wie dem Bild über dem Bett zu entnehmen ist. Bild: Roman Hodel (Horw, 26. Juli 2022)

Die Campus Lodge ist das neuste Studentenwohnheim auf dem Platz Luzern. Haessig hat das mit silbergrauen Metallelementen eingepackte Gebäude zwischen zwei Mehrfamilienhäuser aus den 1970er-Jahren geschoben.

So sieht die Campus Lodge von der Technikumstrasse her aus. Links und rechts sind die beiden bestehenden Mehrfamilienhäuser zu sehen. Bild: Roman Hodel (Horw, 26. Juli 2022)

Gemäss dem Gestaltungsplan von 1968 war hier ein Hallenbad für die Überbauung geplant. Doch das Projekt wurde nie ausgeführt. Haessig nahm vor ein paar Jahren mit der Besitzerin Kontakt auf – das Land gehörte immer noch der ursprünglichen Bauernfamilie. Seine Idee mit der Lodge fand Anklang und so konnte er ihr die Parzelle abkaufen.

Zwei behindertengerechte Studios

Auf zwei Etagen sind nun 20 möblierte Studios untergebracht; davon sind zwei behindertengerecht ausgebaut, bei zwei weiteren wäre dies ebenfalls noch möglich. Jedes Studio ist mit Dusche/WC, Küche sowie viel Stauraum ausgestattet und zudem einer Stadt gewidmet. Wir befinden uns bei der Besichtigung quasi in San Francisco. Über dem Bett hängt ein grosses Bild, das die Skyline der US-Metropole zeigt. Er sagt schmunzelnd:

«Hier wohnen alles Baufachleute, die Wolkenkratzer sollen zum Lernen animieren.»

Überhaupt ist die farbige Einrichtung «wohltuend zum Lernen», so Haessig. Daher wählte er teils lindengrüne Möbel, eine himmelblaue Decke und einen schallschluckenden Kugelgarnteppich.

Lindengrün soll wohltuend zum Lernen sein. Bild: Roman Hodel (Horw, 26. Juli 2022)

Für angenehmes Klima, selbst bei geschlossenen Fenstern, sorgt die sogenannte «Raumlunge», eine Lüftung. Bei den Geräten und Armaturen setzt Haessig auf bekannte Markenprodukte. Trotzdem sind die Studios bezahlbar: je nach Lage zwischen 780 und 860 Franken – inklusive Strom, Waschen, Heizung und Highspeed-Internet. «Man muss nur kontrolliert bauen», sagt er.

Das ist sie, die «Raumlunge». Dank ihr herrscht im Studio auch bei geschlossenem Fenster ein angenehmes Klima. Bild: Roman Hodel (Horw, 26. Juli 2022)

Geheizt wird mit Seewasser

Dabei hilft ihm, dass er einen Teil des Untergeschosses an Energie Wasser Luzern (EWL) abtreten konnte. EWL betreibt hier eine Quartierzentrale von Seenergy. Somit werden dieses und acht umliegende, bestehende Gebäude neu mit Seewasser geheizt. Die restlichen Flächen des Hauses dienen allen Bewohnenden: die Eingangshalle mit Töggelikasten und Sofas sowie Bibliothek plus Waschküche. Haessig hat einen mittleren einstelligen Millionenbetrag in sein Campus-Lodge-Projekt investiert.

Alles anzeigen

Die moderaten Mietzinse und die Nähe zur Hochschule dürften denn auch das grosse Interesse erklären. Nachdem er letzten Februar ein Plakat an die Fassade gehängt hatte, meldeten sich innert sechs Wochen 218 Studierende für die 20 Studios. Haessig, 66, pensioniert, ehemals SHB Architekten GmbH, hat selber vor über 40 Jahren in Horw studiert und in dieser Gemeinde zig Projekte realisiert. Mit seinen Studios wolle er etwas zurückgeben:

«Es gibt leider viel zu wenig Baufachleute – die Campus Lodge soll ein Ansporn sein, hier zu studieren und zu wohnen.»

Studi-Wohnungen in Luzern Süd gehen im Nu weg «Praktisch voll vermietet» gilt bei den 30 möblierten Studierenden-Studios im 2019 eröffneten Anstatthotel in Horw, wie Inhaber Joe Hegglin sagt. Der Mietzins pro Monat beginnt je nach Studiogrösse bei 930 Franken (alles inklusive, wie bei der Campus Lodge). «Keine freien Zimmer» heisst es gar auf der Website des im letzten Herbst in Betrieb genommenen studentischen Wohnens im Krienser Schweighof. Der Mietzins für die 138 möblierten Zimmer ist mit je 560 Franken pro Monat klar günstiger. Allerdings sind diese auch auf 30 Wohnungen mit je 4, 6 oder 8 Zimmern verteilt und man teilt entsprechend Küche und Bad. Ab Sommer 2023 kommen im Krienser Nidfeld weitere 100 Wohnungen für Studierende auf den Markt. (hor)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen