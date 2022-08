Carregime Wie auf Flughäfen: So sollen Gruppentouristen künftig in die Luzerner Altstadt geführt werden Der Luzerner Stadtrat hat sich in Sachen Carregime festgelegt und empfiehlt die Lösungsidee «Stadtpassage» zur Weiterentwicklung. Die Cars würden demnach beim Luks parkiert. Christian Peter Meier 16.08.2022, 11.00 Uhr

Lange Fussgängerpassagen kennt man vor allem von Flughäfen. Häufig sind sie mit Laufbändern ausgestattet, so dass die Reisenden die zurückzulegende Strecke entweder bequem oder aber schnell zurücklegen können.

Touristinnen und Touristen sollen durch eine unterirdische Passage, wahrscheinlich auf Laufbändern, in die Luzerner Altstadt geführt werden. Bild: Michael Reynolds / EPA

Eine solche, 800 Meter lange Fussgängerpassage bildet das Herzstück jenes Projekts, das nun vom Luzerner Stadtrat zur Weiterentwicklung vorgeschlagen wird – dies nachdem während eines mehrjährigen Strategieprozesses zahlreiche Ideen zum künftigen Carregime geprüft worden waren. Unter anderem wurde auch das modifizierte unterirdische Parkhausprojekt Musegg einer vertieften Evaluation unterzogen, wie dem Bericht und Antrag zuhanden des Stadtparlaments zu entnehmen ist. Auch die bestehende Lösung, bei der die Touristencars mitten ins Zentrum fahren, haben die Expertinnen und Experten auf Optimierungsmöglichkeiten geprüft.

Nun hat sich der Stadtrat, wie gesagt, festgelegt: Für ihn ist die Stadtpassage die «Lösung mit dem grössten Synergiepotenzial». An einer Medienorientierung zeigte Umwelt- und Mobilitätsdirektor Adrian Borgula am Montag zusammen mit Isabelle Kaspar, Co-Stabschefin Umwelt- und Mobilitätsdirektion, sowie Projektleiter Roland Koch, auf, warum die Idee einer privaten Interessengemeinschaft auch aus Sicht der Exekutive am meisten überzeugt.

Für die Cars soll ein viertes Untergeschoss beim Luks gebaut werden

Der grösste Synergieeffekt würde erreicht, indem das Parkieren von Reisecars inklusive Aus- und Einsteigen der Gruppengäste künftig beim Luzerner Kantonsspital (Luks) erfolgen würde. Dort wird ohnehin ein neues unterirdisches Parkhaus geplant, das um ein zusätzliches viertes Untergeschoss ergänzt werden könnte. Die Zufahrt für die Cars zum Parkhaus soll über einen neuen, zirka 200 Meter langen Strassentunnel aus dem Friedental im Gebiet des Abzweigers Riedstrasse erfolgen.

Vom Luks würden die Touristinnen und Touristen durch die erwähnte Fussgängerpassage ins Gebiet Hertensteinstrasse geführt. Der Tunnel soll öffentlich zugänglich sein und könnte mit Rollbändern sowie weiteren Zugängen ausgestattet werden. «Je nach Dimensionierung ist auch eine Öffnung für das Velo denkbar», sagte Isabelle Kaspar und wies auf einen weiteren Vorteil des Passage hin: Sie würde eine zusätzliche Fussgängerverbindung zum Luks sicherstellen. Klar ist für Roland Koch: «Die Gestaltung der Passage muss sehr ansprechend sein.» Und man solle sich darin sicher fühlen, ergänzte Isabelle Kaspar.

Bis Ende Jahr braucht es einen Richtungsentscheid

Noch weniger klar sind zahlreiche Details. Darum will der Stadtrat das Projekt in einem nächsten Schritt weiter konkretisieren: «Neben der Klärung der technischen Machbarkeit sollen die verkehrlichen Auswirkungen aufgezeigt, die Projektkosten genauer geschätzt, die Synergien aus Sicht des Kantons, der Stadt und der privaten Investoren konkretisiert und daraus Überlegungen zur Trägerschaft und zum Kostenteiler abgeleitet werden», so Borgula. Dafür bleibt nicht allzu viel Zeit, denn das Luks erwartet bei Ende dieses Jahres einen Richtungsentscheid.

