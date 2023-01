Casino Luzern Wey-Zunftmeister Manetsch inthronisiert – «jetzt feiern wir, solange wir können» Marcel Manetsch hat die Kette, das Zepter, den Ring und den goldigen Turmschlüssel erhalten. Unter den Ehrengästen bei der Inthronisationsfeier waren ein National- und ein Stadtrat. Roman Hodel Jetzt kommentieren 08.01.2023, 17.49 Uhr

Gelb und grün illuminiert ist die Decke im Panoramasaal des Casinos Luzern am Samstagabend. Es sind die Farben der Wey-Zunft, die hier die Inthronisation ihres ehrenfesten Wey-Zunftmeisters Marcel Manetsch feiert. Zum grossen Moment kommt es um ziemlich genau 19 Uhr: Der 56-Jährige erhält die Kette, das Zepter, den Ring und den goldigen Turmschlüssel für das Zunftlokal im Pulverturm von seinem Vorgänger Christian Amstutz. Erst jetzt kann er sein Amt ausführen – der Applaus der rund 200 festlich gekleideten Gäste im Saal will fast nicht enden.

Er sei «überwältigt» von dem, was in der Woche seit dem Zunftbot vom 2. Januar schon alles passiert sei, sagt Manetsch in seiner kurz gehaltenen Antrittsrede. In dieser erwähnt er unter anderem, dass es seine Eltern mit ihm nicht immer einfach gehabt hätten. «Ich war sehr einfallsreich», sagt er schmunzelnd und ergänzt: «Diese Ideen alle aufzuzählen, würde aber wohl zu lange dauern.» Zumal ein dicht gedrängtes Programm mit Musik und Darbietungen wartet. Er sagt: «Jetzt feiern wir, solange wir können.»

Der eben inthronisierte Wey-Zunftmeister Marcel Manetsch (links) mit seinem Weibel Peter Martschini und Ehefrau Kristina Manetsch-Mozzatti. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 7. Januar 2023)

Wer wie lange gefeiert hat, bleibt selbstverständlich das Geheimnis des Panoramasaals. Dieser ist an diesem Wochenende ohnehin vorfasnächtlich begehrt: Am Vorabend liess es sich hier bereits die Fidelitas Lucernensis gut gehen. Gerüchten zufolge soll der eine oder andere gleich hier übernachtet haben.

Sein Name fällt in so mancher zünftigen Rede

Die Wey-Zunft-Ehrengäste sind sicher nicht darunter, denn sie waren am Vorabend sowieso anderweitig beschäftigt. Da ist etwa der Luzerner Stadtrat Adrian Borgula. Der Umwelt- und Mobilitätsdirektor der Grünen begibt sich quasi in die Höhle des Löwen – sein Name fällt in so mancher zünftigen (Vor-)Fasnachtsrede. Er sagt dazu: «Wenn man als Politiker nicht erwähnt und hochgenommen wird, hat man etwas falsch gemacht.» Zudem würden seine Bereiche wie etwa der Verkehr natürlich zu Diskussionen Anlass geben. An der Fasnacht selber ist Borgula wie immer mit einer Kleinformation unterwegs.

Haben mit dem Wey-Zunftmeister gefeiert (von links): Lucia Grüter, Franz Grüter, Markus Theiler und Brigitte Manetsch. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 7. Januar 2023)

Antreffen könnte man dieses Jahr an der Lozärner Fasnacht auch Nationalrat Franz Grüter: «Als Präsident der aussenpolitischen Kommission halte ich mich momentan zwar viel im Ausland auf, aber für die Fasnacht in der Stadt Luzern werde ich mir sicher Zeit nehmen», sagt der SVP-Politiker. Er sei zwar in keiner Gruppe aktiv, «aber als Luzerner hat man die Fasnacht einfach im Herzen.»

Die Söhne von Weibel Peter Martschini, Luca (links) und Lino, stossen auf die Inthronisation an. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 7. Januar 2023)

Ebenfalls «im Herzen» trägt sie EVZ-Spieler Lino Martschini, wie er sagt: «Ich probiere auch jedes Jahr zu gehen, doch durch meinen Beruf ist es natürlich schwieriger geworden.» Martschini ist nicht von ungefähr an der Inthronisationsfeier dabei – sein Vater Peter Martschini ist der Weibel von Zunftmeister Manetsch. Über Letzteren sagt Zunft-Präsident Bruno Spörri: «Er ist lieb und sympathisch, ein richtiger Wey-Zünftler halt.»

