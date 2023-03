Castingshow Luzerner DSDS-Kandidat vor dem Einzug in die Liveshows: «Jetzt ist es an der Zeit, dass der Titel zurück in die Schweiz kommt» Lorent Berisha (19) aus Dierikon gehört bei «DSDS» zu den zwölf besten Kandidaten. Eine Runde muss er noch überstehen, um in die Liveshows vorzustossen. Lukas Zwiefelhofer Jetzt kommentieren 22.03.2023, 16.30 Uhr

Manchmal kann es im Leben schnell gehen: Vor weniger als zwei Monaten wurde der Casting-Auftritt von Lorent Berisha bei «Deutschland sucht den Superstar» (DSDS) auf RTL ausgestrahlt. Kaum jemand kannte ihn. Jetzt steht der 19-Jährige aus Dierikon als einer von zwölf verbliebenen Kandidaten im Recall-Finale. «Es ist ein unglaubliches Gefühl, damit habe ich nie gerechnet», sagt Berisha.

Lorent Berisha bei seinem Auftritt im Recall-Finale. Dieser wird am Samstag auf RTL ausgestrahlt. Bild: RTL / Markus Hertrich

Nach seinem erfolgreichen Casting musste sich Lorent Berisha zuerst auf Mallorca beweisen. «Das war extrem anstrengend für uns alle mit den vielen Leuten und den Herausforderungen, vor die uns die Produktion gestellt hat.»

Er fürchtete um seine Stimme

So mussten die Kandidaten etwa auf einem Zeltplatz übernachten. Dort sei es kalt und nass gewesen, sodass Lorent kurzzeitig sogar fürchtete, seine Stimme zu verlieren. «Ausserdem durften wir das Handy nicht benutzen», erklärt der Dieriker.

Doch aufgeben war für ihn nie eine Option. Im Gegenteil: «Danach habe ich noch deutlicher gespürt, dass das wirklich mein Ding ist.» Lorent kämpfte sich durch und wusste die Jury mit seinem Gesang zu überzeugen.

Lorent überzeugte die Jury im Recall auf Mallorca. Quelle: Youtube

In Thailand war er der Chef-Apotheker

Danach ging die Reise weiter nach Thailand. Eine intensive Zeit für Lorent, wie er selbst sagt: «In Thailand wurde ich ständig auf Trab gehalten, das war schon stressig.» Einerseits musste er die Songs für seine Auftritte auswendig lernen. Gleichzeitig schlüpfte der gelernte medizinische Praxisassistent in die Rolle des DSDS-Hausapothekers: «Ich bin derjenige gewesen, der immer allen geholfen hat.»

Denn das Essen in Thailand sei qualitativ nicht so der Hit gewesen. «Dass der eine oder andere mal Durchfall gekriegt hat, war darum wenig überraschend». Ab und zu habe es bei ihm im Zimmer geklingelt und die Leute, auch jene aus dem RTL-Produktionsteam, hätten ihn um medizinischen Rat gefragt.

«Ich hatte sozusagen meine eigene Praxis dort.»

Einer der Auftritte von Lorent im thailändischen Auslandsrecall. Quelle: Youtube

Vieles in Lorent Berishas Leben hat sich in den vergangenen Monaten verändert. «Die grösste Veränderung betrifft sicherlich meinen Bekanntheitsgrad». Lorent merkt, wie der Rummel um seine Person von Runde zu Runde extremer wird. Das stört ihn aber nicht: «Ich finde das schön». Gleichzeitig sagt er: «Ich bin immer noch der gleiche bodenständige Mensch wie zuvor».

In der «Mall» wird er angeschaut

Kann Lorent Berisha noch unerkannt durch Dierikon laufen? «Es ist sicherlich schwieriger geworden. Wenn ich zum Beispiel in die Mall of Switzerland gehe, sehe ich schon den einen oder anderen Blick, der mir zugeworfen wird». Manche Leute würden sich dann trauen, ihn anzusprechen. «Auch wenn ich unterwegs bin, beispielsweise mit Freunden etwas trinken gehe, werde ich viel mehr angeschaut.»

Selbst ältere Menschen aus der Praxis, wo der 19-Jährige arbeitet, würden ihn vermehrt auf seine Auftritte ansprechen. Während der Arbeit sei das nicht unbedingt ideal: «Man schwätzt mehr als man effektiv arbeitet», erzählt Lorent und lacht.

Er arbeitet immer noch Vollzeit

Apropos Arbeit: In der medizinischen Praxis arbeitet Lorent Berisha nach wie vor in einem Vollzeitpensum. «Momentan ist es alles sehr viel für mich. Aber mein Arbeitgeber ist der grösste Goldschatz.» Nach der Arbeit ist Lorent abends oft noch auf Social Media mit seinen Fans in Kontakt. «Ich bekomme zig Nachrichten jeden Tag und die will ich, so gut es geht, beantworten».

Manchmal wird der Dieriker mit kosovarischen Wurzeln auch mit Hasskommentaren gegen seine Person konfrontiert. Doch damit geht er gelassen um:

«Das geht bei mir rein & wieder raus: ‹Göschenen-Airolo›, wie man so schön sagt».

Als Kritiker offenbarte sich in letzter Zeit auch DSDS-Chefjuror Dieter Bohlen. Er meinte erst kürzlich nach einem Auftritt, Lorent würde «den Kaspar in seiner Mimik machen».

Höchste Zeit für Schweizer Sieg

Wie geht Lorent damit um? «Ich nehme mir das zu Herzen, aber ich drehe es nicht zu fest ins Negative». Lorent bemüht sich vielmehr, die Anregungen des Chefjuroren umzusetzen. Das anerkannte Dieter Bohlen in der letzten Folge und gab dem jungen Mann aus Dierikon ein Kompliment für seine Mimik.

Lorent im Duett mit Kandidatin Marleen. Vorgesungen haben die beiden auf den Strassen Phukets. Quelle: Youtube

Der 19-Jährige träumt bereits davon, auf DSDS-Siegertournee zu gehen. Ein Tourstop ist auch in Zürich vorgesehen. «Als Schweizer DSDS-Gewinner in Zürich mit Dieter Bohlen aufzutreten, das wäre natürlich mega», sagt Lorent. Sein Ziel kurz vor den Liveshows ist klar:

«Es ist jetzt an der Zeit, dass der DSDS-Titel zurück in die Schweiz kommt».

Schliesslich seien die Siege von Luca Hänni und Beatrice Egli schon eine Weile her. Ob Lorent Berisha seinem grossen Ziel einen Schritt näherkommt, zeigt sich am Samstag um 20.15 Uhr auf RTL.

