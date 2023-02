Castingshow Luzerner DSDS-Kandidat war früher schüchtern: «Ich wollte den Schritt hinaus in die grosse Welt wagen» Lorent Berisha (19) aus Dierikon will mit seinem Castingauftritt an der diesjährigen Jubiläumsstaffel von «Deutschland sucht den Superstar» die Jury von seinem Gesangstalent überzeugen. Lukas Zwiefelhofer Jetzt kommentieren 01.02.2023, 05.00 Uhr

«Gesungen habe ich immer schon gerne», erzählt Lorent Berisha am Telefon. Er komme aus einer Familie, in der die Musik einen relativ hohen Stellenwert habe. Lorents Vater macht regelmässig Musik, hat seinem Sohn früh das Klavierspielen beigebracht. Natürlich habe ihn das beeinflusst, erklärt der 19-jährige Teilnehmer bei «Deutschland sucht den Superstar» (DSDS).

Der Auftritt von Lorent Berisha aus Dierikon bei DSDS wird am Mittwochabend ausgestrahlt. Bild: PD/RTL+

Berisha ist gelernter Medizinischer Praxisassistent und arbeitet in einer Praxis in Root. Man spürt, wie der junge Mann aus Dierikon für die Musik brennt.

«Wenn ich von der Arbeit nach Hause komme und gestresst bin, spiele ich Klavier und singe dazu. Das beruhigt mich einfach. So kann ich kurz abschalten und gelange gewissermassen in eine andere Welt. Das finde ich genial.»

Eine bevorzugte Musikrichtung hat Lorent Berisha nicht. «Ich bin offen für fast alles. No-Gos sind bei mir lediglich Punk, Rock und Schlager», sagt er mit einem Lachen. Hauptsächlich würde er Balladen singen. «Gerade die emotionaleren Lieder, etwa von Adele oder Sam Smith, habe ich sehr gerne.»

Schüchternheit Schritt für Schritt abgelegt

Der Dieriker mit kosovarischen Wurzeln hatte jedoch jahrelang mit seiner Schüchternheit zu kämpfen: «Ich habe mir immer gedacht, was wohl die anderen davon halten, wenn ich anfange, zu singen.» Als er sich dann schliesslich getraut habe, vor den Freunden zu singen, hätten die das super gefunden.

Musikalische Erfahrungen konnte Lorent Berisha trotz seines jungen Alters bereits einige sammeln. In der Sekundarschule beginnt er, sich selbst zu filmen. «Im Abschlusstheater in der SEK habe ich dann auch vorgesungen. Zudem durfte ich bereits in der Mall of Switzerland auftreten.»

Schrittweise fängt Berisha an, sich der Öffentlichkeit zu präsentieren. So postet er regelmässig eigene Gesangsvideos auf Instagram. Was noch fehlte, war die Bestätigung einer professionellen Jury. Und das spornte ihn an: «Ich wollte meine musikalische Visitenkarte abgeben.»

Zu DSDS zu gehen, sei dennoch ein grosser Schritt für ihn gewesen, der viel Mut und Selbstvertrauen erforderte. Irgendwann habe er sich aber gedacht: «Jetzt will ich den Leuten, der Welt, zeigen, was ich draufhabe!» Als Kind habe er DSDS immer gespannt im Fernsehen verfolgt. Auf einmal selbst in der Sendung zu sein, sei fast schon surreal gewesen.

Die DSDS-Jury mit (v.l.) Leony, Katja Krasavice, Pietro Lombardi und Dieter Bohlen. Bild: PD/RTL+

Stolz, bei der Jubiläumsstaffel dabei sein zu dürfen

Wie sein Auftritt – er wird am Mittwoch um 20:15 bei RTL ausgestrahlt – gelaufen ist, darf Berisha nicht erzählen. Ungeachtet des Ausgangs ist er stolz, bei DSDS mitgemacht zu haben.

«Als ich bei der Bewerbung erfahren habe, dass es die letzte und gleichzeitig noch die Jubiläumsstaffel ist, war das sozusagen ein Bonuspunkt. Ich denke mir, dass ich es bereut hätte, wenn ich dort nicht mitgemacht hätte.» Sein primäres Ziel sei gewesen, die Sache durchzuziehen und der Jury sein musikalisches Können zu zeigen. Dieses Ziel habe er nun erreicht. Berisha betont zudem:

«Es ist mir eine grosse Freude, die Schweiz im Ausland repräsentieren zu dürfen.»

Wie sieht er seine persönliche Zukunft? «Falls alles aufgehen sollte, wäre es cool, wenn ich mit Musik hauptberuflich weiterfahren könnte. Andererseits fände ich es aber auch schön, wenn ich in naher Zukunft beides machen könnte: in der Praxis arbeiten und nebenbei singen.» Aktuell macht der 19-Jährige noch bei der zweiten Staffel der Schweizer Castingshow «Stadt Land Talent» mit, die dann im März im SRF ausgestrahlt wird.

