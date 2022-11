Zukunftstag bei CH Media am Standort Luzern: Kinder schnuppern

CH Media Kinder schnuppern in Luzern am Zukunftstag Berufsluft 17 Schülerinnen und Schüler tauchen bei der «Luzerner Zeitung», bei Radio Pilatus und Tele 1 für einen Tag in die Berufswelt ein und erleben einen gewöhnlichen Arbeitsalltag mit. René Meier 10.11.2022, 17.27 Uhr

Etwas aufgeregt waren die 17 Fünft- bis Siebtklässler schon, welche sich am Zukunftstag bei Tele 1, Radio Pilatus und der «Luzerner Zeitung» umsehen durften. Eine klare Vorstellung hatte Riano Knobel: «Ich will Journalist werden, etwas mit Radio oder Fernsehen würde mir gefallen.» Die Kinder lernten das Unternehmen CH Media am Standort Luzern bei einem Rundgang kennen und erfuhren dabei, wie viele verschiedene Berufe es gibt. Wie macht man Radio und Fernsehen und wie entsteht eine Zeitung? Darauf hatte Christian Peter Meier, Leiter regionale Ressorts, eine Antwort. Er zeigte den interessierten Kindern, wie eine Zeitung aufgebaut ist und demonstrierte live, wie das Layout entsteht.

Christian Peter Meier erklärt den Kindern die Zeitung. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 10. November 2022)

Die Kinder erhielten auch einen Einblick ins Bildarchiv. «Haben Sie auch ein Bild eines Ozeans?», fragte Timon Heinzer. Das System spukte eine Vielzahl an Bildern aus. Und Paula Huber schwärmt: «Ich war schon mal auf der Frontseite der ‹Luzerner Zeitung›.» Derweil erklärt Matthias Stadler, Redaktor im Ressort Stadt/Region Luzern, den Kindern, was er gerade macht. Er prüft, ob auf seiner Doppelseite zum Thema Seetalplatz alles korrekt ist.

Bei Videoredaktor Roman Loeffel darf Riano Knobel filmen: «Die Kamera ist schon etwas schwer.» Er filmt Anina Reimann, die Noah Odermatt befragt. Anina: «Es ist schon noch schwierig, die richtigen Fragen zu stellen.» Denn Noah wird im Video-Interview nicht als Junior des SC Buochs, sondern als frischgebackener Nati-Spieler befragt.

Anina Reimann führt ein Interview mit Noah Odermatt, gefilmt von Riano Knobel. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 10. November 2022)

Szenenwechsel. Überall Bildschirme, Kameras, Mikrofone. Im Studio von Tele 1 ist einiges los. Praktikant Florian Estermann erklärt, wie die Kameras funktionieren und gibt den Kindern einen Einblick in den Regieraum.

Florian Estermann erklärt den Kindern, wie das Studio funktioniert. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 10. November 2022)

Mucksmäuschenstill sind die Kinder dann im Studio von Radio Pilatus. Sie erleben gerade live, wie ein Hörer den Jackpot des Gewinnspiels 10x10 knackt und 20'500 Franken gewinnt. Das hat auch Vanessa Schiersing beeindruckt. Sie hat noch keinen Traumberuf. Wie wäre es mit Radiomoderatorin? «Im Studio stehen und moderieren, das macht schon Spass. Aber so früh am Morgen aufstehen, wäre nichts für mich.» Am Nachmittag erhalten die Kinder die Gelegenheit, dem FCL-Berichterstatter dieser Zeitung, Daniel Wyrsch, bei seiner Arbeit in der Swisspor-Arena über die Schultern zu schauen.

FCL-Medienchef Markus Krienbühl (rechts) zeigt den Kindern die Swisspor-Arena. Bild: Roman Loeffel (Luzern, 10. November 2022)

Es gab einen Einblick ins Stadion, in den Medienraum und die Gästekabine. Ziel des schweizweit durchgeführten Zukunftstages war es, Kinder auf die Vielfalt der Berufsperspektiven aufmerksam zu machen und ihr Interesse für Bereiche zu wecken, die sie bei der Berufswahl noch nicht in Betracht gezogen hatten.

Weitere Bilder:

Silvio Frei führt die Schülerinnen und Schüler in die Welt von Social Media ein. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 10. November 2022) Klickzahlen: Am Online-Desk führt René Meier die Kinder in die Welt der Zahlen ein. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 10. November 2022) Christian Peter Meier erklärt den Kindern, wie die Zeitung aufgebaut ist. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 10. November 2022) Anina Reimann führt ein Interview mit Noah Odermatt, gefilmt von Riano Knobel. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 10. November 2022) Anhand der Berichterstattung über den FC Luzern erklärt René Meier, wie die Texte und das Bild in die Zeitung kommt. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 10. November 2022) Anna Tuba und Lena Wyrsch (rechts) beobachten, wie Riano Knobel filmt. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 10. November 2022) Sitzung mit LZ-Chefredaktor Jérôme Martinu: Hier wird die Gestaltung der Frontseite besprochen. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 10. November 2022) Kinder gestalten die Frontseite der Luzerner Zeitung aktiv mit. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 10. November 2022) Frontsitzung der Luzerner Zeitung, heute mit Kindern vom Zukunftstag. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 10. November 2022) Im Studio von Tele 1 erklärt Florian Estermann, worauf Moderatoren achten müssen. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 10. November 2022) Aline Moser ist heute Moderatorin bei Tele 1. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 10. November 2022) Bildschirme im Regieraum: das muss auf dem Handy festgehalten werden. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 10. November 2022) Zukunftstag, hier im Studio von Radio Pilatus. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 10. November 2022) Einmal im Leben ein Moderator zu sein, das ist am Zukunftstag möglich. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 10. November 2022) Kinder im Regieraum. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 10. November 2022) Florian Estermann erklärt den Kindern die Kameras. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 10. November 2022) Im Studio von Radio Pilatus. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 10. November 2022) FCL-Medienchef Markus Krienbühl (rechts) zeigt den Kindern das Stadion. Bild: Roman Loeffel (Luzern, 10. November 2022) Die Kinder posieren im FCL-Medienraum für den Fotografen. Bild: Roman Loeffel (Luzern, 10. November 2022)