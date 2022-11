SVP Ebikon: Präsident Christian Huber in Shirt von Neonazi-Marke

Christian Huber SVP-Präsident trägt T-Shirt von Neonazi-Marke zum Pilzeln – «hab nichts überlegt» Der neue Ebikoner SVP-Präsident Christian Huber sorgt wegen eines T-Shirts für Empörung im Netz. Er beteuert, dass es sich um ein Relikt aus seiner Pnos-Vergangenheit handelt. Roman Hodel Jetzt kommentieren 02.11.2022, 18.33 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Als Gallier würde ich heute wohl Findenix genannt werden. Und bei euch ist die Saison auch zu Ende?» Diesen Tweet hat der neue Ebikoner SVP-Präsident Christian Huber auf dem Kurznachrichtendienst Twitter abgesetzt. Das Foto zeigt ihn beim Pilzsammeln in einem Wald. Vor allem aber: Er trägt ein T-Shirt der in der Neonazi-Szene verbreiteten Marke SvaStone. Diese bedient sich rechtsextremer Symbolik und ist über einschlägige Webshops erhältlich.

Der Tweet von Huber. Screenshot Twitter

Christian Huber beim Pilzeln. Screenshot: Twitter

Dass Huber mit seiner Gesinnung aneckt und für Schlagzeilen sorgt, ist nicht neu – 2018 setzte er sich beispielsweise mit einer sexistischen Aussage im «SRF Club» in die Nesseln. Diese würde er so heute nicht mehr machen, beteuerte er kürzlich gegenüber unserer Zeitung. Auch dass der 35-Jährige am rechten Rand politisiert, ist bekannt. Doch wie rechts wirklich? Er sagt auf Anfrage: «Das Ganze hat eine Vorgeschichte.»

Demnach sei er im Alter von 16- bis 22-jährig Mitglied der rechtsextremen Pnos gewesen. «Ich hatte zwar nie Sympathien für das dritte Reich, aber die Pnos hatte eben auch eine andere Seite, setzte sich beispielsweise für Dinge wie den Mindestlohn ein», sagt er. Trotzdem habe er die Partei verlassen und alsbald zur SVP gewechselt, «wo ich mich politisch daheim fühle.» Er betont, sich von «sämtlichen Bezugnahmen zum historischen Nationalsozialismus sowie zum dritten Reich und vor jeglichem gewalttätigen Extremismus» zu distanzieren. «Ich bin ein Verfechter der direkten Demokratie und schätze ihre Vorzüge», so Huber.

Mit Pnos-Kollegen via Facebook verbunden

Mit den Kollegen aus der Pnos-Zeit sei er via Facebook noch verbunden und erlaube sich auch mal, einen Like unter ein Foto von einer Wanderung zu setzen. Das SvaStone-T-Shirt stamme ebenfalls noch aus dieser Zeit. Er habe es zum Pilzsammeln angezogen, weil man dort dreckig werde und deshalb alte Kleider anziehe. «Ich habe nichts dabei überlegt.»

Eine Aussage, die erstaunt von jemandem, der seit vielen Jahren in der Politik aktiv ist, sich oft in den sozialen Medien aufhält und als Sicherheitsinformatiker arbeitet. Spricht man ihn darauf an, sagt er:

«Es ist so, wie ich sage – wenn ich gewusst hätte, welche Kreise dieses T-Shirt zieht, hätte ich es nicht angezogen.»

Insbesondere in den sozialen Medien fliegt ihm das Ganze gerade ziemlich um die Ohren. Er habe deshalb seinen Twitter-Account auf privat gestellt.

Huber ist in Ebikon auch Präsident der Kommission für Gesellschaftsfragen. In dieser Funktion sei er der Gemeinde gegenüber bisher nicht durch gesetzeswidriges oder rechtsextremes Gedankengut aufgefallen, sagt Gemeindepräsident Daniel Gasser (Mitte). Die Ämterbesetzung sei Sache der Partei, wobei die Kandidierenden von der Bevölkerung gewählt werden. Gasser sagt: «Die Gemeinde Ebikon verurteilt extremes Gedankengut deutlich und in jeglicher Form.»

Die Juso Luzern hat am Mittwochmorgen eine Medienmitteilung zu Huber verschickt. «Sexismus und Sympathien für Nazis haben in einem Parteipräsidium nichts verloren», schreibt die Juso und fügt an:

«Wir fordern die SVP Ebikon deshalb auf, sich klar von solchem Gedankengut zu distanzieren und die Wahl von Christian Huber zu überdenken!»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen