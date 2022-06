CKW Luzern In Reussbühl West ist ein lebendiges Stadtquartier geplant – das Siegerprojekt wurde bereits gekürt Der zweistufige Studienauftrag ist nun abgeschlossen. Damit kann in den kommenden Jahren ein attraktives und lebendiges Stadtquartier am CKW-Standort Reussbühl entstehen. Das Beurteilungsgremium entschied sich einstimmig für das Projekt «Habitat – Quartier im Hain». 20.06.2022, 11.14 Uhr

Das Siegerprojekt ist gekürt: So soll es in Reussbühl dereinst einmal aussehen. Bild: PD

Wenn die CKW ihren Standort in Reussbühl in einigen Jahren aufgibt, soll das 27'000 Quadratmeter grosse Areal zu einem Stadtquartier werden. Wie die CKW mitteilt, wurde dafür in den letzten zwölf Monaten ein zweistufiger Studienauftrag mit neun interdisziplinär zusammengesetzten Planerteams durchgeführt. In der ersten Phase lag der Fokus auf der Erarbeitung eines städtebaulichen Konzepts. Im zweiten Schritt konkretisierten fünf Teams ihre Entwürfe zu einem Projektvorschlag.