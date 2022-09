Das andere Interview Zurück zum analogen Dating: Sie verdreht allen den K(n)opf Stephanie Boo hatte die Nase voll von Online-Dating-Apps und eine Idee. «chn.opf» war geboren. Das Mode-Accessoire signalisiert, welche Beziehungsform der oder die Tragende sich wünscht. Nun steht die erste grosse Single-Disco im Neubad an. Zéline Odermatt Jetzt kommentieren 19.09.2022, 05.00 Uhr

Stephanie Boo (31) hat das Projekt «chn.opf» gegründet. Als Alternative zum Online-Dating wie Tinder oder Bumble, kann man einen Anstecker erwerben. Das entsprechende Zeichen zeigt an, was man sich als Single wünscht. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 23. August 2022)

Was haben Sie gegen Dating-Apps?

Ich war selbst lange auf Dating-Apps unterwegs und hatte die Nase irgendwann voll davon. Man hat im Voraus so viel Zeit für Gedanken, wie ein Mensch sein könnte. Und im realen Leben merkt man dann meistens in wenigen Minuten, ob es passt oder nicht. Die Apps kreieren ein Überangebot an möglichen Bekanntschaften. Zudem liegt die Selbstdarstellung, die damit einhergeht, manchen Menschen mehr, anderen weniger.

Wie kamen Sie auf die Idee mit dem «chn.opf»?

Ich war mit einer Freundin in einer Bar. Wir haben uns gedacht: Es wäre cool, wenn es ein Signal gäbe, welches uns sagt, wer angesprochen werden möchte. In einer Umfrage habe ich dann abgefragt, welche Wunschvorstellungen sie haben, welche Signale es bräuchte. Mit einem Grafiker entstanden daraufhin die verschiedenen Symbole und Farben, die einerseits für eine Beziehungsform, andererseits für die sexuelle Orientierung stehen.

Während die schwarzweissen Symbole auf monogame, polyamore, offene oder andere Beziehungsformen hinweisen, stehen die verschiedenen Farben für «gleichgeschlechtlich», «gemischtgeschlechtlich» oder «ohne Vorliebe des Geschlechts». Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 23. August 2022)

Braucht es denn all die verschiedenen Buttons, würde nicht auch ein Single-Button reichen?

Die Idee habe ich sehr schnell verworfen. Die Single-Person soll sich nicht ausgestellt fühlen, es geht mir um Enttabuisierung. Mir waren Diversität und Gleichstellung wichtig. Inspiriert wurde ich von LGBTQIA+-Personen. (Anm. d. Red.: Die Abkürzung steht für lesbisch, gay, bisexuell, trans., queer, intersexuell, asexuell). Sie bedienen sich schon lange verschiedenen Symbolen, um ihre Vorlieben zu signalisieren.

Wie?

Verschiedene Farben stehen beispielsweise für verschiedene Geschlechtsidentitäten oder sexuelle Vorlieben.

Wie viele «Chnöpfe» getragen werden, steht einem frei. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 23. August 2022)

Wo sehen Sie den Vorteil am analogen Daten?

Die Menschen haben schon etwas gemeinsam, schliesslich befinden sie sich am selben Ort, haben vielleicht den gleichen Freundeskreis, ähnliche Vorlieben. An einem Konzert passt zumindest schon mal der Musikgeschmack zusammen. Meine «Chnöpfe» sollen da weitere Anknüpfungspunkte bieten.

Haben Sie schon immer gerne Leute verkuppelt?

Nein überhaupt nicht. Aber ich habe mit 15 Jahren angefangen, im sozialen Bereich zu arbeiten. Ich studiere soziokulturelle Animation an der Hochschule Luzern, war als Jugendarbeiterin tätig. Zudem plane ich einen Master in Sexologie zu absolvieren. Beziehungen, Sexualität und Diversität sowie alles drumherum interessiert mich. Ich sehe es als sehr schöne Aufgabe, anderen zu helfen – bezeichne mich jetzt eher als Liebesbotschafterin.

Sie investieren sehr viel in Ihr Projekt. Hat sich das bisher ausbezahlt?

Es ist sicher ein Herzensprojekt. Mit der IG Arbeit habe ich eine super Partnerin gefunden. Dort werden die «Chnöpfe» produziert. Stand jetzt habe ich über 1000 «Chnöpfe» verkauft und doch bleibt es ein Minusgeschäft. Im Sommer arbeite ich rund 50 Prozent, einen Lohn bezahle ich mir aber nicht aus. Die Buttons sind mit drei Franken auch eher günstig, sie sollen für alle erschwinglich sein.

Sie sind im Oktober 2021 gestartet. Was für Rückmeldungen erhalten Sie auf Ihre «Chnöpfe»?

Im Raum Luzern werde ich schon öfters darauf angesprochen. Ich hatte wunderschöne Begegnungen bisher. An einem Weihnachtsmarkt kam ein Vater und hat Gutscheine für seine Töchter gekauft. Er wollte dann gerne unter dem Weihnachtsbaum mit ihnen darüber reden, welche «Chnöpfe» sie sich wünschten. Das meine ich auch mit Enttabuisierung. Ich will die Menschen weiter sensibilisieren für verschiedene Beziehungsformen und sexuelle Orientierungen.

Sie veranstalten auch «chn.opf»-Partys.

Ja, einmal im Monat in der Molo Bar und im Südpol werde ich alle paar Wochen für die Queer-Events angefragt. Ich bin aber auch an Festivals mit meinem Bauchladen unterwegs. Zuletzt am Festival am Bach und am Funk am See.

Ende Oktober gibt es eine erste grosse «chn.opf»-Party im Neubad.

Es ist eine Party im Kellerklub mit Discomusik der 70er- und 80er-Jahre geplant. Mit dabei sind drei DJs und einige Überraschungen, um das Eis zu brechen, damit das Kennenlernen leichter fällt.

Welche lustigen Begegnungen haben Sie schon gemacht?

Gerade vor ein paar Wochen am «am Bach» traf ich eine Frau, die mir erzählte, ihr sei so ein «Chnopf» auf den Kopf gefallen. Sie hat es dann als Zeichen gedeutet, dass sie den nun tragen soll und ist wieder davon getanzt.

Die Anlässe, an denen Sie unterwegs sind, richten sich an ein jüngeres Publikum. Was ist mit den Ü-40ern? Sind die nicht empfänglich für die «Chnöpfe»?

Doch, doch. Ich erhalte regelmässig Feedback und spüre auch grosses Interesse von einem älteren Publikum. Ich musste mich zu Beginn auf eine Zielgruppe fokussieren und auf mein Netzwerk zurückgreifen können. Das war für den Anfang einfacher. Bald möchte ich auch Veranstaltungen für die Ü-40-Generationen planen. Ein breiteres Publikum kann ich zudem am Luzerner Musikfestival «There Are Worse Bands» im November erreichen. Das findet in Bars und Lokalen in der ganzen Stadt statt.

Hier erfahren Sie alles rund um das Projekt und die nächsten Veranstaltungen.

