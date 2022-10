Gefälschte Wohnungsinserate in Luzern

Eine Dreieinhalbzimmerwohnung für 800 Franken mitten in Luzern: Das hört sich nicht nur zu gut an, um wahr zu sein, sondern ist es oftmals auch. Gerade weil es in der Stadt wenige leere Wohnungen gibt und viele eine solche suchen, findet man auf Immobilienportalen immer öfters Fake-Inserate.

04.10.2022, 08.01 Uhr