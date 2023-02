Delikatessen Rolf Beelers Käsestand am Luzerner Wochenmarkt ist gerettet Zwei junge Frauen betreiben den Käsestand von Rolf Beeler an der Reuss künftig samstags – am 18. März geht's los. Roman Hodel Jetzt kommentieren 21.02.2023, 12.10 Uhr

Gute Nachrichten für Käsefans: Der Stand des Aargauer Käse-Affineurs Rolf Beeler am Luzerner Wochenmarkt bleibt bestehen. Zwei junge Frauen werden diesen ab dem 18. März jeweils samstags betreiben, sagt Beeler und fügt an: «Es sind zwei Top-Leute». Die eine sei der Kundschaft bereits vom Stand in Luzern bekannt, die andere habe kürzlich die Ausbildung zur Käse-Sommeliere abgeschlossen - mit der besten Note des Jahrgangs. Und: Eine der beiden habe sich aufgrund der Medienberichte bei ihm gemeldet.

Rolf Beeler (rechts) an seinem Marktstand an der Luzerner Reuss. Bild: Marcus Gyger

Beeler ist seit fast 47 Jahren am Luzerner Wochenmarkt präsent und mit seinen über 100 Käsesorten eine Institution. Weil er mit seinen 69 Jahren kürzertreten möchte, suchte er schon länger eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger für den Stand. Bis vor wenigen Tagen sah es nicht gut aus, darum stand der Weiterbetrieb in Luzern auf der Kippe. Beeler selber wird auch in Zukunft rund einmal im Monat an der Reuss Käse verkaufen. Für seine Aargauer Markt-Standorte konnte er ebenfalls Lösungen finden. «Ich bin sehr erleichtert», sagt Beeler.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen