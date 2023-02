Delikatessen Verlässt Käse-Affineur Rolf Beeler den Luzerner Wochenmarkt nach 47 Jahren? Findet Käse-Affineur Rolf Beeler, 69, keinen Standbetreiber für Luzern, wird seine Präsenz hier wohl bald Geschichte sein. Mit seinem neuen Standort in Zürich habe das nichts zu tun. Roman Hodel Jetzt kommentieren 13.02.2023, 17.09 Uhr

Käsefans schwören auf den Stand von Rolf Beeler. Die Auswahl an Spezialitäten unter dem roten Zeltdach ist riesig. Seit bald 47 Jahren fährt der Aargauer mit seinem Sortiment von Mellingen reussaufwärts nach Luzern und verkauft am Wochenmarkt seine Produkte. Doch die Zukunft des Standes ist ungewiss, wie das Webportal des Gastroführers «Gault-Millau» berichtet. Es titelt: «Rolf Beeler neu in Zürich. Tschüss Luzern?»

Käse-Affineur Rolf Beeler an seinem Stand am Luzerner Wochenmarkt. Bild: PD/Marcus Gyger

Anruf bei Rolf Beeler. Er sagt: «Es hat darauf ein Riesenecho gegeben.» Und er präzisiert sogleich: «Mein neuer Standort am Zürcher Bürkliplatz hat nichts mit Luzern zu tun.» Denn der dortige Wochenmarkt findet am Freitag statt und wird von einer Mitarbeiterin betrieben, die bislang auf den Märkten in Wettingen, Lenzburg und Aarau Beeler-Käse verkaufte.

Mitarbeitende für den Stand hat er genug

Tatsache sei aber, dass er mit 69 Jahren nicht mehr jede Woche am Markt in Luzern präsent sein möchte. Zwar ist seine Tochter längst ins Geschäft eingestiegen, doch für den Markt fehle ihr als junge Mutter momentan die Zeit. «Ich bräuchte einen Käsespezialisten oder eine Käsespezialistin, die den Stand in Luzern betreibt – bislang habe ich niemanden gefunden.» Mitarbeitende an sich für den Stand habe er hingegen genug.

Bild: PD/Marcus Gyger

Eigentlich will Beeler nach der Winterpause am Samstag, 18. März, wieder in Luzern loslegen. Aber im Moment steht es auf der Kippe. Er sagt: «Die Chancen stehen 40 zu 60 Prozent, dass ich wieder regelmässig komme.» Er könne es sich noch ein bis zwei Samstage im Monat vorstellen, die restlichen Samstage müssten der oder die Neue übernehmen. Beeler:

«Es würde mir natürlich sehr wehtun, Luzern nach 47 Jahren zu verlassen.»

Sollte es tatsächlich kein Happy End geben, so bliebe Luzerner Beeler-Fans noch der Gang zu Globus, Manor – oder ins Internet. «In unserem Onlineshop erzielen wir mittlerweile die Hälfte unseres Umsatzes.»

Bild: PD/Marcus Gyger

