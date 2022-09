Demonstration Luzerner Stapi an der Pride Luzern: «Wir sollten Differenzen nicht nur ertragen, sondern uns daran erfreuen» Erstmals seit 17 Jahren fand in Luzern wieder eine «Pride» statt. Tausende demonstrierten für Gleichberechtigung von Homosexuellen und queeren Menschen. Veronika Rojek Jetzt kommentieren Aktualisiert 04.09.2022, 14.58 Uhr

«Wir stellen uns nicht zur Schau, wir wollen aber gesehen werden. Wir kämpfen so lange, bis Gleichberechtigung herrscht.»

So begrüsste Moderatorin und Dragqueen Rachel Harder das Publikum am Samstagabend in Luzern. Zum Start des Vor-Demo-Programms hatten sich bereits rund 1000 Menschen am Theaterplatz versammelt und als erster Redner sprach der Vereinspräsident der Pride Zentralschweiz, Chris Sprenger, der immer wieder mit der Frage konfrontiert wird, ob es eine Pride heutzutage überhaupt noch brauche.

«Wir dürfen heiraten, dürfen adoptieren und dürfen eine Familie gründen. Queere können sich unbeschwert im Alltag bewegen – oder nicht?», fragte er provokativ ins Publikum. Doch der jüngste Vorfall beim Christopher Street Day in Münster habe eine andere Realität gezeigt. Eine Realität, in der ein Trans-Mann niedergeprügelt wurde und seinen Verletzungen später im Krankenhaus erlag. Genau deshalb brauche es weiterhin solche Demonstrationen, rief Sprenger und wünschte allen Teilnehmern ein «Happy Pride».

Passend zur Pride zeigte sich auch das Wetter. Leserbild: Ursula Kellermüller

«Auch in der kleinen Zentralschweiz gibt es viele Queere»

Unter den geladenen Gästen und Rednern waren auch der Luzerner Stadtpräsident Beat Züsli und die Zuger Kantonsrätin Jill Nussbaumer. «Der Begriff der Toleranz wird gebraucht, um Andersartigkeit zu erdulden. Man erträgt, was man ablehnt. Wir sollten aber Differenzen nicht nur ertragen, sondern uns daran erfreuen. Ich bin stolz, hier zu sein», erklärte Beat Züsli.

Beat Züsli, Stadtpräsident von Luzern Bild: Pius Amrein (Luzern, 12. August 2022)

Jill Nussbaumer eröffnete ihre Ansprache mit einem «Hoi Lozärn» und die versammelten Zuschauer jubelten. «Willkommen auch an alle Baby-Prides, die sich heute zum ersten Mal getraut haben, hierher zu kommen.» Sichtbarkeit sei wichtig, «um uns gegenseitig Mut zu machen und um zu sehen, dass es auch in der kleinen Zentralschweiz viele Queere gibt».

Jill Nussbaumer, Zuger Kantonsrätin Bild: Pd / Zuger Zeitung

Die Zuger Kantonsrätin zählte daraufhin die zahlreichen Erfolge für die Gleichstellung auf, wie die jüngste Abstimmung zur gleichgeschlechtlichen Ehe. Doch der Weg sei noch lang, da weiterhin vor allem Trans-Menschen noch nicht ausreichend vor Diskriminierung geschützt seien.

Viel weniger Teilnehmende als 2005

Nach fulminanten Act-Einlagen von Dragqueen Vio La Cornuta mit Songs wie «You’re the Voice» begann die Demonstration kurz nach der Dämmerung am Theaterplatz. Mittlerweile hatten sich weit über 2000 Personen eingefunden, die teils quirlig-bunt, mit Lichterketten geschmückt und Regenbogenfahne schwingend dem Umzugswagen Richtung Reussbrücke folgten.

Die Teilnehmerzahl blieb allerdings weit unter derjenigen der letzten Pride vor 17 Jahren, als rund 10'000 Personen durch Luzern zogen. Der Grund für die hohe Teilnehmerzahl 2005 war wohl die Abstimmung über die Einführung der eingetragenen Partnerschaft, welche wenige Tage zuvor stattgefunden hatte und die dem Anlass in Luzern eine national ausstrahlende Aktualität verlieh.

Neues Problem: Diskriminierung durch Zugewanderte

Unter den Demonstrierenden waren nicht nur Zentralschweizer, sondern auch Personen wie Urs, der mit Freunden aus Zürich angereist war. Er war schon vor 17 Jahren dabei und für ihn persönlich sei es wichtig, weiter gegen Ängste und Vorbehalte gegenüber queeren Menschen anzukämpfen. In urbanen Regionen sei zwar im Alltag bereits eine grosse Akzeptanz vorhanden. Jedoch habe die Diskriminierung durch zugewanderte Personen zugenommen, was seitens Migrations- und Integrationspolitik angegangen werden müsse.

Der zu Klängen von ABBA und Eurythmics tanzende Umzug ging in die Pride Night Party im Bourbaki über und endete am Sonntagnachmittag mit einem besinnlichen Pride-Gottesdienst in der Peterskapelle Luzern.

