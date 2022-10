Der Chilbi-Test «Oh mein Gott! Was kommt jetzt?» – so cool sind die Bahnen an der Lozärner Määs Welche Bahnen an der Määs überzeugen, welche weniger? Milena und Shania sind für uns mitgefahren. Sie haben eine Favoritin. Roman Hodel Jetzt kommentieren 06.10.2022, 17.00 Uhr

Drei Jahre sind seit der letzten Määs vergangen. Das bedeutet drei Jahre ohne Nervenkitzel, Gekreische – und laute Musik, über deren Qualität man sich streiten kann. Weil: Die Määs ist auch ein Lunapark. Entsprechend gross ist der Andrang auf den Bahnen. Das Tolle vorweg: Alle Fahrgeschäfte kosten immer noch gleich viel wie 2019. Doch was taugen die diesjährigen Fahrgeschäfte? Milena und Shania testen sie für uns. Die 14-jährigen Mädels starten ihre Tour beim Torbogen am Bahnhof, ein Mü nervös.

Bereit für den Määs-Nachmittag: Milena (links) und Shania. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 5. Oktober 2022)

Bei der X-Factory-Bahn, auch Scheibenwischer genannt, werden die 18 nebeneinander sitzenden Fahrgäste in einer laut Eigenwerbung «formschönen» Gondel seitwärts im Kreis hoch- und runtergefahren. «Es hat mega-mega Spass gemacht», sagt Shania nach der Fahrt. Und Milena? «Am Anfang dachte ich ‹oh mein Gott, was komm jetzt?›.» Dann aber sei es gar nicht so schlimm gewesen. Überraschend ist ein Sprutz Wasser von unten, für Milena «ein Special Effect», der ganz okay sei. Preis: 4 Franken pro Person. Musik im Hintergrund: «Atemlos» von Helene Fischer (2013).

Auf geht's! Shania (Mitte) und Milena (rechts daneben) sitzen auf der X-Factory. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 5. Oktober 2022)

Der Polyp unter dem KKL-Dach ist ein Määs-Klassiker. An fünf Armen sind je vier Gondeln befestigt. Letztere und auch die Arme sind während der Fahrt in ständiger Rotation. Auf Wikipedia heisst es dazu: «Die auftretenden Kräfte ändern sich dabei sekündlich und die Fahrt wird spannend gehalten.» Dies bestätigen die Mädels. «Die Bahn ist krasser als sie aussieht», sagt Milena. Shania dachte ebenfalls zuerst, «dass die Bahn nicht so spektakulär ist». Damit also Daumen hoch für den Polyp. Preis: 4 Franken pro Person. Musik: «Sugar» von Robin Schulz (2015).

Hier fliegen sie auf dem Polyp mit. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 5. Oktober 2022)

Beim Tower sitzen die 16 Fahrgäste nach vier Seiten ausgerichtet in einer Gondel. Diese wird auf 14 Meter hochgezogen und saust plötzlich hinunter, selbstverständlich mit Bremsvorrichtung. Es folgen mehrere Durchgänge, wobei Höhen und Pausen variieren. Im Vergleich zum 80 Meter hohen Freefall-Tower von 2018 an der Määs ist dieser hier zwar bescheiden, den Schülerinnen gefällt's dennoch. Shania sagt:

«Es ist ein Gefühl von Angst und Freiheit zugleich.»

Zum ersten Mal haben die beiden gekreischt. «Hier muss man. Obwohl klar ist, was kommt», sagt Milena lachend. Preis: 4 Franken pro Person. Musik: «Bruttosozialprodukt» von Geier Sturzflug (1983).

Einmal kreischen bitte! Milena (links) und Shania. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 5. Oktober 2022)

Vier mal vier Gondeln drehen sich auf einer schräg gestellten, runden Scheibe, die sich ebenfalls dreht: Das ist die Calypso-Bahn. Jene an der Määs ist fast 60 Jahre alt und die letzte ihrer Art in der Schweiz. Nur schon das Knattern der aus Holzbrettern bestehenden Scheibe ist Nostalgie pur.

Milena und Shania zollen dem Fahrgeschäft zwar Respekt, doch ihr Favorit ist es nicht. Sie sagen: «Es sind in etwa immer die gleichen Bewegungen, mit der Zeit hat man es gesehen.» Dafür könne man sich währenddessen gut unterhalten. Die beiden plaudern überhaupt auf jedem Fahrgeschäft. Worüber? «Alles Mögliche!» Mehr wollen sie nicht verraten. Preis: 4 Franken pro Person. Musik: «Confidence» von Raye/Berry/Rogues (2018).

Es fliegen die Haare. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 5. Oktober 2022)

Den Pegasus-Flyer gibt's erst seit 2015, damals erstmals an der Määs. Die vier Gondeln mit je vier Sitzplätzen sind an einem schrägen Arm montiert, der 18 Meter in die Höhe reicht. Auf der Fahrt sitzen die Leute nicht selten kopfüber und werden ziemlich durchgeschüttelt. Milena sagt danach:

«Ich weiss jetzt, warum dies die schlimmste Bahn an der Määs ist.»

«Ich habe meinen Orientierungssinn verloren», sagt Shania. Vor allem aber ist den Mädels das Plaudern vergangen. «Oh ja, Deep Talk ist hier nicht möglich», sagt Shania. Allerdings: Unser Fotograf wäre froh, wenn die beiden für das optimale Bild nochmals fahren würden. «Aber sicher!», sagen sie sofort. Denn Pegasus ist ihr Määs-Favorit. Preis: 6 Franken pro Person. Musik: «Göschenen-Airolo» von Stubete Gäng (2019).

Gugugg, wo seid ihr? Shania und Milena kopfüber auf der Pegasus-Bahn. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 5. Oktober 2022)

