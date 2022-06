Swisspor-Arena Das Allmend-Moor verschluckt die Spielstätte des FC Luzern In der neuen Saison können die FCL-Spieler auf einer neuen Unterlage kicken: Aktuell wird im Stadion ein neuer Rasen verlegt. Doch es ist gar nicht die Rasenqualität, welche dies nötig macht. Martin Messmer Jetzt kommentieren 07.06.2022, 17.52 Uhr

In den letzten Tagen wurde der alte Rasen in der Swisspor-Arena in Luzern ersetzt, nun wird dort ein neuer ausgerollt. Aber erst müssen das Terrain und die Rasenheizung saniert werden. Bild: FCL/Instagram

Der Rasen in der Swisspor-Arena ist derzeit ein Acker. Ein richtiger; nicht so wie 2018, als das Spielfeld wegen der schlechten Rasenqualität landesweit als «Acker» verspottet wurde. Nein, diesmal ist der Acker gewollt: Im FCL-Stadion wird ein neuer Rasen verlegt, und darum muss der alte erst mal ackergleich gemacht werden.

«Der Rasen ist an manchen Stellen 25 Zentimer tiefer als an anderen Stellen»

Es ist indes gar nicht der alte Rasen selbst, der dies nötig macht. «Es handelt sich um eine Terrainsanierung. Denn seit der Eröffnung der Swisspor-Arena hat sich das gesamte Spielfeld an einigen Stellen bis zu 25 Zentimeter gesenkt», erklärt FCL-Präsident Stefan Wolf auf Anfrage. Dies bedeute, dass die Rasenoberfläche an einigen Stellen bis 25 Zentimeter tiefer lag als an anderen Stellen. Infolgedessen habe sich auch die Rasenheizung an einigen Stellen gesenkt. Der Boden senke sich aufgrund der geologischen Verhältnisse auf der Allmend (weiches Moorgebiet).

Neue Heizung spart 80 Prozent Energiekosten

Die Rasenheizung werde nun komplett ersetzt und neu verlegt. Da sie laut Wolf etwas weniger tief eingelegt wird als vorher und neu auch nur ein Teil davon eingeschaltet werden kann, spare der FCL 60 bis 80 Prozent Energiekosten bei der Rasenheizung. Zudem wird auch der Kunstrasen, welcher das Spielfeld umrandet, neu verlegt. «Dieser ist nach insgesamt über elf Jahren ebenfalls total abgenützt und muss ersetzt werden.»

Die gesamte Terrainsanierung koste «einen hohen sechsstelligen Betrag». Wolf sagt: «Etwas mehr als die Hälfte davon sind Garantiearbeiten, ein wesentlicher Teil wird von der Stadion Luzern AG finanziert und der Rest wird von der Swisspor-Arena Events AG aus dem Erneuerungsfonds bezahlt.»

Der neue Rasen selbst wurde vom Unternehmen Sportrasen Architektur in Hedingen ZH beschafft. Geplant ist laut Präsident Wolf, dass der neue Rasen am 10. Juli im Stadion verlegt ist und das erste Spiel frühestens am 2. Spieltag (23./24. Juli) stattfindet. Für den FCL kam es übrigens nie in Frage, statt eines Natur- einen Kunstrasen einzubauen. Wolf:

«Der FCL will auf Naturrasen spielen, Kunstrasen passt nicht zum FCL.»

Auch sei die Swisspor-Arena in erster Linie für den Fussball gebaut. Es sei aber Ziel des FCL, das Stadion auch neben den Heimspielen zu vermarkten, etwa für internationale Spiele, Seminare, Firmenanlässe oder allgemeine Events ausserhalb des Spielfeldes.

2018 sorgte der FCL-Rasen landesweit für Ärger, Hohn und Spott Das Geläuf im FCL-Stadion sorgte in Vergangenheit wie erwähnt schon mächtig für Stunk. Im September 2017 etwa war er von einem Pilz befallen und zeitweise in einem traurigen Zustand. Konkret handelte es sich um einen aggressiven Pilz (Pyricularia grisea), auch andere Plätze im Land waren betroffen. Die Swiss Football League riet den Vereinen sogar, dass die Spieler ihre Fussballschuhe desinfizieren sollen, bevor sie das Feld betreten. «Kuhwiese» wird zur Kunst Im August 2018 stand der Rasen in der Swisspor-Arena schweizweit in der Kritik. Von «Kuhwiese» und «Holper-Weide» oder «hundslausiger Acker» war in Newsportalen die Rede, später wurde er sogar Kunst: Künstler Wetz sicherte sich ein Stück davon, stellte es beim KKL Beromünster auf und gab dem Werk den Titel «Original schlechter FCL-Rasen 2018 – betreten verboten!». Nebst Hohn und Spott im Netz gab’s auch von Fussballprofis Schelte. Etwa schimpfte ein Edeltechniker von YB 2018 über die ramponierte Unterlage, ein gepflegtes Passspiel sei darauf nicht möglich. YB-Trainer Seoane pflichtete dieser Aussage bei. Und ein ausländischer GC-Profi sagte sogar: «Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie auf so einem schlechten Rasen Fussball gespielt.» Die miese Qualität lag daran, dass der Natur­rasen seit der Stadioneröffnung im Jahr 2011 nie ausgetauscht worden sei und sich darum andere Rasensamen darauf wie Unkraut ablagerten, hiess es. Einen neuen Rasen für 400’000 Franken konnte sich der FCL damals aber nicht leisten, erklärten die Verantwortlichen. Im September 2018 dann die Überraschung: Der Rasen konnte doch früher als gedacht ersetzt werden, da Sponsoren dem FCL zu Hilfe eilten, welche durch die vielen Medienberichte über den Rasen auf den Verein zukamen. Einer der Geldgeber sagte damals: «Wir wollen, dass der FCL mit dem neuen Rasen wieder eine saubere Visitenkarte abgibt.»

