«Der Krösus von Luzern» Während einer Party in seiner Horwer Villa beisst der Bankier in eine Zyankalikapsel Der Luzerner Privatbankier Ernst Brunner lebte in Saus und Braus auf Kosten anderer – bis zum grossen Absturz. Ein 2013 erschienener Dokfilm ist neu als Video-on-Demand verfügbar. Roman Hodel Jetzt kommentieren 22.03.2023, 05.00 Uhr

Es war ein filmreifer Abgang: Während im Erdgeschoss seiner Villa im Horwer Ortsteil Kastanienbaum eine rauschende Party lief – im Anschluss an eine Premiere im Luzerner Stadttheater hatte er wie so oft zahlreiche Freunde eingeladen –, schlich der Privatbankier Ernst Brunner in den oberen Stock. Dort traf er auf seine Stieftochter, die er wegscheuchte. Dann schloss sich der Hausherr ein und zerbiss eine Zyankalikapsel.