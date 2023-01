EMMENfarbig verschönert seit 16 Jahren die Gemeinde

Malerei «Wir möchten, dass unsere Arbeit noch stärker kopiert wird»: Der Verein von Peter Jans gewinnt den Emmer Kulturpreis Der Verein Emmenfarbig hat den Emmer Kulturpreis erhalten. Präsident Peter Jans blickt auf 16 Jahre enge Zusammenarbeit mit der Gemeinde zurück und hat für die Zukunft Grosses vor. Jetzt kommentieren 14.01.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Emmer Kulturpreis 2022 geht an den Verein Emmenfarbig. Seit 16 Jahren prägt der Verein mit Wandgemälden das Erscheinungsbild von Emmen. Präsident Peter Jans erinnert sich mit einem Schmunzeln an die Anfänge, als man ihm auf der Gemeinde sagte, man sei nicht daran interessiert, die Schmierereien bloss wieder runterputzen zu müssen. «Ich habe ihnen dann versichert, dass wir die Gemälde unterhalten werden.» Und: «Wir probieren das jetzt mal aus.»

Peter Jans ist Präsident des Vereins Emmenfarbig, der in diesem Jahr den Emmer Kulturpreis gewonnen hat. Bild: Patrick Hürlimann

(Emmen, 10. Januar 2023)

Emmen sei mittlerweile unkompliziert, sagt Jans. 26 Projekte, und keines sei je mit «Lämpen» verbunden gewesen. Am meisten freue ihn am Emmer Kulturpreis das dahinter stehende Vertrauen. Noch nie wurde ihm eine Bewilligung verweigert. Und immer wieder gibt es auch praktische Unterstützung, zum Beispiel in Form einer Holzkiste zur Aufbewahrung der Farben.

Im Gegenzug hält Emmenfarbig die Gemälde instand – zum Beispiel das 145 Meter lange Wandgemälde an der Haldenstrasse. Jans erklärt, das Gemälde sei wegen falschen Farben in der Sonne ausgebleicht. Dafür dürfen sich die vorbeilaufenden Menschen jetzt an der Renovation, einem neu dazu gekommenen Hund und einem Blumenstrauss erfreuen.

An der Haldenstrasse hat der Verein individuelle Personen aus dem Quartier an die Wand gemalt: Der Pöstler, Bewohnende des Altersheims oder spontan auch Passantinnen und Passanten. Bild: Patrick Hürlimann

(Emmen, 10. Januar 2023)

Verein denkt über eigene Grenzen hinaus

Nicht immer ist die Sonne der Grund für die Auffrischungsarbeiten. Obwohl Jans überzeugt ist, dass durch ihre Arbeit die wilden Sprayereien abgenommen hätten, bleiben die Werke von Emmenfarbig nicht immer verschont. Für Jans ein Anlass, den Kontakt zur Szene zu suchen und die Sprayereien in die Gemälde einzubauen.

Ein Gemälde in einer Unterführung im Norden der Gemeinde etwa wurde besonders stark versprayt. «Dort wollen wir ein Plakat aufhängen und sie auffordern, uns mal anzurufen.» Einmal hat der Verein mit den Sprayern zusammengearbeitet. Aber, sagt Jans mit einem Schmunzeln, wären dazu längst nicht alle bereit: «Für viele sind wir zu brav.»

So brav, dass sie auch mal ein Jahr auf eine Bewilligung warten. «Am kompliziertesten ist es mit den SBB und mit dem Bund, bei der Autobahn.» Anders als etwa Schulen seien die noch nie von sich aus mit einer Idee auf den Verein zugekommen, aber der Bewilligungsprozess gehe dank einer guten Vertrauensbasis immer einfacher, so Jans.

Peter Jans hat für die Zukunft Grosses vor – zum Beispiel die Gestaltung eines Kreisels. Bild: Patrick Hürlimann

(Emmen, 10. Januar 2023)

Bunte Autobahnwände und ein Kreisel

Die Liste mit möglichen Projekten ist lang. Darauf stehen die grauen Wände entlang der Autobahn oder der Bahnhof Gersag. Diese Werke müssten demontabel sein, da man nicht vor Ort malen könne, erklärt Jans. Sein Traumprojekt sei aber ein Kreisel, etwa mit farbigen Bäumen aus Metall.

Peter Jans denkt gross, im wahrsten Sinne des Wortes. Der 72-Jährige erzählt von grossen Kunstwerken an Fassaden in Südamerika und wünscht sich, dass diese Art von Gestaltung in der Öffentlichkeit auch hier zur Selbstverständlichkeit wird. «Wir möchten, dass unsere Arbeit noch stärker kopiert wird.» Heutzutage werde viel Kunst nur noch fürs Museum oder geschlossene Räume gemacht, sagt Jans und gibt zu bedenken: «Aber wie viele schauen sich das an?»

Friedliches Nebeneinander: Das Werk eines Künstlers neben wilden Sprayereien. Bild: Patrick Hürlimann

(Emmen, 10. Januar 2023)

Hinter dem Projekt steht mehr als Malerei

Das Ziel des Vereins ist es nicht, dass die Werke sofort Emmenfarbig zugeordnet werden können. Einige Werke sind stark von der Handschrift einer Künstlerin oder eines Künstlers geprägt und der Verein hat lediglich für helfende Hände und die Finanzierung gesorgt. Bei ihrer Arbeit gebe es weder Regeln noch Einschränkungen, sagt Jans. Man wolle den Leuten einfach Freude bereiten und hoffe, dass der Funke auf andere überspringt.

«Das Wichtigste ist ohnehin das Zusammenarbeiten», betont Jans. Man wolle mithilfe der Malerei auch die Anonymität durchbrechen. Hunderte, wenn nicht gar Tausende Menschen haben bereits mitgeholfen, Emmen zu gestalten. Nicht ohne Grund lautet das Motto des Vereins «z’ämme god’s besser».

Nicht immer müssen es Malereien sein. Bild: PD Bild: PD Musikalisches Rahmenprogramm in der neu gestalteten Unterführung. Bild: PD Bild: PD Wichtig ist dem Verein vor allem, gemeinsam etwas zu gestalten. Bild: PD Klein und Gross arbeiten im Rahmen von Emmenfarbig zusammen. Bild: PD Eine ruhige Hand hilft bei den Details. Bild: PD Immer wieder helfen Schulklassen mit. Bild: PD «Freude bereiten», das steht gemäss Peter Jans im Zentrum. Bild: PD Die Arbeit zieht immer wieder Zuschauerinnen und Zuschauer an. Bild: PD

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen