Design aus Luzern Möbel, Interieur, Skulpturen: Hier tüfteln vier kreative Köpfe an ihren Entwürfen Im gemeinsamen Studio von Niuform und Layercake entstehen neue Ideen und beraten die Designerinnen und Designer ihre Kundschaft. Dazu zählen auch eine SAC-Hütte und eine Stiftung für Recycling. 04.08.2022, 17.00 Uhr

In einem hohen Schaufenster an der Bleicherstrasse in Luzern stehen Hocker und Tischchen aus unterschiedlichem Holz in Regalen übereinander. Zwischen den Möbeln stehen 3D-Figuren. Der Raum dahinter ist hell, man erblickt Bürotische, an denen zwei Frauen arbeiten. Hier designen die Geschäftspartnerinnen Christine Urech und Simone Hölzl ihre Möbel.

Simone Hölzl (links) und Christine Urech von Niuform haben die Möbelstücke entworfen und präsentieren sie in ihrem Designstudio und Showroom an der Bleicherstrasse in Luzern. Bild: Pius Amrein (Luzern, 3. August 2022)

Produziert werden die Hocker, verschiedene Tische, Bänke oder Sideboards im Muotathal. Durch die Nähe des Produzenten kam die Ausstattung der Gaststube der SAC-Hütte Glattalp zu Stande. Acht Esstische in fünf verschiedenen Grössen und 35 Hocker aus Schweizer Ahorn erwarten die Gäste der Hütte:

Für die Hütte wurde das Ursprungsmodell des Hockers mit drei Beinen und runder Sitzplatte weiter entwickelt und ein Modell mit vier Beinen und rechteckiger Sitzfläche geschaffen. In ihrem Showroom präsentieren die Designerinnen die Möbelkollektion und beraten Interessierte persönlich. «Wir produzieren Esstische nicht vor, sondern auf Bestellung und gehen so auf Kundenwünsche ein, etwa wenn jemand ein bestimmtes Holz oder andere Spezifikationen wünscht», erklärt die Möbeldesignerin. Die Schweizer Botschaft in Helsinki etwa habe runde Stehtische gewünscht.

Im Studio trifft viel Know-how aufeinander

Das Markenzeichen der Niuform-Möbel sind die gedrehten Beine und die traditionelle Holzkeilverbindung der Beine mit der jeweiligen Platte. Für die Beine kommt eine fünfachsige CNC-Maschine zum Einsatz. «Die Verarbeitung der Einzelteile geschieht mit Sorgfalt und handwerklichem Geschick. Für die anschliessende Holzverbindung ist höchste Präzision gefragt», erläutert Urech.

Auch als Interieur-Designerinnen sind Urech und Hölzl tätig. So haben sie unter anderem die Räume einer Boutique in Zug und einer Wohnung in den Bergen gestaltet.

Diese beiden arbeiten ebenfalls im Designstudio an der Bleicherstrasse: Mario Rohner (links) und Diego Rohner von Layercake. Bild: Pius Amrein (Luzern, 3. August 2022)

Im gleichen Studio arbeiten die Brüder Mario und Diego Rohner von Layercake GmbH. Sie entwerfen im hinteren Teil des Raumes 3D-Skulpturen aus Karton oder wetterfesten Materialien in unterschiedlichsten Grössen.

Die Figuren und Objekte kommen als Blickfang etwa bei Messen, Veranstaltungen oder in Schaufenstern zum Einsatz – vergangenen Dezember etwa in Form des Maskottchens für die Winteruniversiade vor der Universität. Und für die Stiftung Sens eRecycling und deren aktuelle Kampagne haben sie eine Szenografie mit überdimensionaler Bohrmaschine konzipiert:

Sie wollen Bekanntheit und Austausch der Szene fördern

Das Studio der Produktdesigner befindet sich seit März 2021 in den renovierten Räumen an der Bleicherstrasse, in denen ehemals das Kaffeemaschinencenter von Franz Stalder beheimatet war. Bevor Niuform und Layercake einzogen, standen die Räume lange Zeit leer. Die Designer haben selber die tiefer gehängte Decke und Wände entfernt sowie alles frisch gestrichen. «Nur den Gussboden haben wir machen lassen», erzählt Urech.

Wichtig für ihr Studio seien die grossen Schaufenster sowie die Lage im Erdgeschoss in einem spannenden Quartier, sind sich Christine Urech und Mario Rohner einig. Urech erklärt:

Christine Urech, Geschäftspartnerin und Produktdesignerin von Niuform. Bild: Pius Amrein (Luzern, 3. August 2022)

«Hier sind wir sichtbar und Interessierte können einfach reinkommen. Uns ist Nahbarkeit sehr wichtig.»

Und Rohner ergänzt: «Die Gegensätze hier sind spannend. Es ist kein Touristen-Hotspot, sondern ein von Luzernern belebtes Gebiet, zum Leben, Wohnen, Ausgehen.» Im Gebiet rund um das Neubad sei eine Art «Mikrokosmos» entstanden.

Die vier Designer haben auch Lehraufträge an der Hochschule Luzern. Rohner hofft, dass das Studio zum Austausch zwischen Kunst- und Designinteressierten beiträgt. Rohner sagt:

«Luzern ist bekannt für das Fumetto oder Weltformat. Nebst dem Gebiet der Illustration gibt es aber auch Produkt- und Industriedesign als Akteure der hiesigen Kreativwirtschaft. Das ist der Öffentlichkeit weniger bewusst.»

Mario Rohner, Geschäftsführender Partner und Projektleiter von Layercake. Bild: Pius Amrein (Luzern, 3. August 2022)

Aktuell hat die Familie Vorrang vor Sport

Christine Urech dürfte Curlingbegeisterten bereits bekannt sein: Sie ist zweifache Weltmeisterin. Als aktive Spielerin habe sie Spitzensport abgehakt, aber Sport werde immer ein Thema in ihrem Leben sein, sagt sie. Urech hat das Assessment für die Berufstrainerausbildung bestanden und wird diese demnächst in Angriff nehmen. «Das bietet mir viele Möglichkeiten für die Zukunft», erklärt die 38-Jährige.

Vorerst habe neben dem Beruf aber ihre Familie Priorität. Christine Urech und Mario Rohner sind Eltern, ihre Kinder 1 und 3,5 Jahre alt. Das Paar arbeitet je zu 60 Prozent, ein Tag pro Woche betreut das Grossmami die Kinder.

Ausstellungsstücke der Möbelkollektion von Niuform. Bild: Pius Amrein (Luzern, 3. August 2022)

