DesignSchenken in der Viscosistadt

Design-Festival Swissness und Handwerk stehen in der Viscosistadt im Mittelpunkt Mit gut 90 Ausstellenden geht die Messe Design Schenken in die zwölfte Runde. Neu werden die Produkte zentral in der Eventlocation gezeigt. Sandra Monika Ziegler 19.10.2022, 08.37 Uhr

Nach zwei Jahren Zwangspause ist es nun wieder so weit. Die zwölfte Ausgabe von Design Schenken findet vom 2. bis 4. Dezember in der Viscosistadt in Emmenbrücke statt. Das Konzept wurde überarbeitet. Resultat: Anstatt in diversen Lokalen auf dem Industriegelände sind dieses Mal alle Labels in der Eventlocation unter einem Dach vereint.

Somit präsentieren sich alle 90 Ausstellerinnen und Aussteller in vier Räumen. Gezeigt werden Produkte aus den Bereichen Mode, Schmuck, Taschen, Möbel, Wohnaccessoires, Keramik, Papeterie oder auch Deko. Ins Leben gerufen wurde der Event von Franziska Bründler, Geschäftsführerin von Fidea Design. Die Zentralisierung habe den Vorteil der kurzen Wege und auch, dass der Schulbetrieb der Hochschule Luzern – Design und Kunst regulär stattfinden kann, geben die Organisatorinnen an.

Design Schenken in der Viscosistadt in Emmenbrücke. Bild: Manuela Jans-Koch (30. November 2018)

«Für die Eventlocation spricht zudem, dass die Hallen technisch mit Licht, Soundsystem und Mobiliar voll ausgerüstet sind und sich für einen Anlass wie Design Schenken perfekt eignen», sagt Projektleiterin Simone von Rickenbach von Fidea Design und fügt an: «Für kleine Labels sind solche Messen enorm wichtig – für sie ist dies die Möglichkeit, mit den Kunden direkt in Kontakt zu treten und ihre Produkte, ihre Ideen und ihre Leidenschaft dafür zu zeigen und zu teilen.»

Zwar hätten alle 90 Ausstellenden ihre Teilnahme bereits bestätigt, doch wer spontan noch mitmachen möchte, könne sich bei Fidea Design direkt melden, so von Rickenbach. Nebst den Produkten gibt es auch sogenannte Workspaces, dort zeigen Labels ihr Handwerk.

Eine erste Portion Design wird bereits diesen Freitag und Samstag an den Design-Tagen Luzern geboten. Handwerksbetriebe öffnen ihre Showrooms. Neu mit dabei sind auch Lokalitäten in Kriens und Rothenburg. Zu den einzelnen Orten zirkuliert ein Shuttlebus.

So ging es an den Design Schenken 2019 zu und her:

