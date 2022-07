Luzern Auslandschweizer nicht mehr erwünscht: Die grösste Luzerner Baugenossenschaft verärgert Mitglieder mit Statutenänderung Die Allgemeine Baugenossenschaft Luzern will künftig keine Mitglieder mit Wohnsitz im Ausland mehr. Der Entscheid führte intern zu Kritik – die Organisation rudert teilweise zurück. Matthias Stadler Jetzt kommentieren 12.07.2022, 12.18 Uhr

Die Materie scheint trocken: «Seit geraumer Zeit sehen wir uns mit regulatorischen Massnahmen konfrontiert, welche uns dazu verpflichten, Kapitalanlagen von Mitgliedern, welche ihr Steuerdomizil im Ausland haben, dem aufwendigen Informationsprozedere AIA (Automatischer Informationsaustausch) zu unterstellen.» Das schreibt die Allgemeine Baugenossenschaft Luzern (ABL) in einem Brief an ihre Mitglieder. Der Brief liegt unserer Zeitung vor.

Die ABL-Überbauung Himmelrich in Luzern. Bild: Manuela Jans-Koch (29. April 2021)

Die Konsequenzen: Die ABL will künftig Mitgliedern künden, die ins Ausland ziehen. «Die Beweggründe sind immer strengere Vorschriften, vor allem aus dem angelsächsischen Raum, die einerseits einen sehr hohen Aufwand mit sich bringen und andererseits auch Risiken für die ABL.» So begründet Präsidentin Marlise Egger Andermatt die Massnahme.

Kritik führt zu Umdenken

Die Krux: Der Vorstand der ABL entschied im Februar, auch solche Mitglieder rauszuwerfen, die bereits heute im Ausland leben. Laut der Genossenschaft handelt es sich dabei um 70 aktive Mitglieder, verteilt auf 20 Länder. Doch das Vorhaben, Mitglieder auszuschliessen, die teilweise schon seit Jahren bei der ABL sind, führte intern zu Kritik. «Das Ansinnen wurde an der Informationsveranstaltung vor der ordentlichen Generalversammlung am 13. Juni intensiv diskutiert», sagt Egger Andermatt. Der Vorstand habe daraufhin die rechtliche Lage nochmals geprüft «und neue Erkenntnisse gewonnen».

Ein rückwirkender Ausschluss – also bereits heute im Ausland lebenden Mitgliedern künden – «ist nach aktuellem Stand der rechtlichen Prüfung nicht möglich», erklärt die ABL-Präsidentin. Der Vorstand nahm seinen Entscheid deswegen zurück und will künftig nur noch Mitglieder, die voraussichtlich ab Juli 2023 ins Ausland ziehen, ausschliessen. «Bei einem Umzug ins Ausland mit steuerrechtlichem Domizil ausserhalb der Schweiz erlischt deshalb in Zukunft die Mitgliedschaft», sagt Egger Andermatt.

Die Absicht der Organisation ist noch nicht in Stein gemeisselt. An einer Urabstimmung im kommenden Herbst stimmen die ABL-Genossenschafterinnen und Genossenschafter über die Gesamtrevision der ABL-Statuten und damit auch über die entsprechende Statutenänderung ab.

Das ist die ABL Die Allgemeine Baugenossenschaft Luzern ist laut eigenen Angaben die grösste gemeinnützige Wohnbaugenossenschaft der Zentralschweiz. Gegründet wurde sie 1924 in Luzern. Sie steht «für eine verantwortungsbewusste Wohnraumpolitik ohne Spekulation», wie es auf ihrer Website heisst. Die Mieten seien nach dem «Prinzip der Kostenmiete berechnet und entsprechen dem Wert der einzelnen Wohnung». 2000 Wohnungen in 14 Siedlungen bietet die ABL, 4500 Personen leben dort, rund 13'300 Genossenschafterinnen und Genossenschafter zählt die Organisation. Wer Mitglied werden will, muss Anteilscheine im Gesamtwert von mindestens 1000 Franken erwerben. (mst)

Dachverband sagt: Unverhältnismässiger grosser Aufwand

Die Ankündigung der ABL, künftig keine Mitglieder mit Sitz im Ausland mehr zu wollen, stösst bei mehreren angefragten Organisationen auf Verständnis. Adrian Achermann ist Geschäftsführer von Wohnen Schweiz, eine der Dachorganisationen von Baugenossenschaften (wobei die ABL nicht Teil dieser Organisation ist). Er sagt gegenüber unserer Zeitung: «Der Verwaltungsaufwand ist in der Tat sehr hoch, wenn eine Genossenschaft Mitglieder im Ausland hat.»

Es sei legitim, wenn die Organisationen irgendwann entscheiden, der Aufwand sei unverhältnismässig gross. Zudem: «Verschiedene Wohnbaugenossenschaften haben in ihren Reglementen oder Statuten festgelegt, dass die Mitglieder einen regionalen Bezug haben sollen – das ist bei Auslandschweizern nicht der Fall.»

