Stadtklima Die Stadt Luzern will Bushüsli-Dächer begrünen oder mit Solarpanels ausstatten Einige Unterstände sollen künftig Strom erzeugen oder das Stadtklima verbessern. Zuvor muss aber noch geklärt werden, welche Pflanzen für die extremen klimatischen Bedingungen geeignet sind. Stefan Dähler Jetzt kommentieren 03.06.2022, 05.00 Uhr

Begrünte Bushüsli-Dächer gibt es bereits im niederländischen Utrecht. Bild: Imago

Insgesamt 73 Bushaltestellen sollen bis 2029 hindernisfrei werden. Die Stadtluzerner Stimmbevölkerung hat dafür 2019 einen Kredit von knapp 40 Millionen Franken bewilligt. Darin enthalten sind rund 4 Millionen Franken für die Aufwertung der Personenunterstände. Nun zeichnet sich ab, wie diese Aufwertung aussehen wird.

«Es wird künftig drei Arten von Fahrgastunterständen geben: herkömmliche, mit einem begrünten Dach oder mit Solarpanels»,

sagt David Risi von Stadtgrün Luzern. Wo welches Modell erstellt wird, ist noch offen, zuvor sind Abklärungen nötig. Ab 2024 sei die Realisierung erster spezieller Unterstände denkbar. «Wird im Rahmen des hindernisfreien Ausbaus der Haltestellen ein neuer Busunterstand erstellt, wird geprüft, ob eine Dachbegrünung oder ein Solarpanel eingesetzt werden kann.»

Strom wird ins städtische Netz eingeleitet

Der durch Solarpanels erzeugte Strom wird direkt in das städtische Stromnetz eingeleitet. «Die begrünten Dächer wiederum sollen zu einem besseren Mikroklima und zur Förderung der städtischen Biodiversität beitragen», sagt Risi. Grünflächen sorgen bei Hitze für angenehmere Umgebungstemperaturen, wobei der Effekt bei den Fahrgastunterständen lokal begrenzt sein werde. Für die Leute unter dem Dach könnte er spürbar sein. «Es geht aber vor allem auch darum, das Potenzial von zusätzlichen Begrünungen im Stadtraum aufzuzeigen.»

Für Solarpanels wie auch begrünte Dächer kämen vor allem sonnige Standorte in Frage. «Dort muss man jeweils abwägen, welche Variante gewählt werden soll», sagt Risi. Weiter spiele die Statik eine Rolle, denn das Gewicht sei mit begrünten Dächern grösser. Auch gestalterische Gründe könnten in die Beurteilung einfliessen. Zu den Kosten für die speziellen Dächer kann die Stadt noch keine Angaben machen, da deren Gestaltung noch nicht feststehe.

Auf den Dächern herrschen klimatische Extrembedingungen

Aufschluss geben dürfte ein Test, den die Stadt derzeit an der Ecke Landenbergstrasse/Spelteriniweg in der Nähe des VBL-Busdepots durchführt. Dabei soll sich zeigen, welche Bepflanzung und welches Behältnis sich für die Begrünung von Fahrgastunterständen eignet.

Die Testpflanzungen an der Ecke Landenbergstrasse/Spelteriniweg. Bild: Stefan Dähler (Luzern, 25. Mai 2022)

Der Test hat im Frühling dieses Jahres begonnen und wird von der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) begleitet. Im Zentrum steht die Frage, welche Pflanzen überlebensfähig sind, denn Dächer von Unterständen seien «Extremstandorte», so Risi. Pflanzen können bei Trockenphasen nicht Wasser aus tieferen Erdschichten beziehen. Durch die fehlende Isolation von unten sind die Dächer zudem sehr kälte- und windexponiert. Risi:

«Es eignen sich vor allem Pflanzen, die mit Trockenstress und viel Sonneneinstrahlung gut umgehen können. Gleichzeitig müssen sie frosthart sein.»

Getestet werden verschiedene Saatmischungen: einheimische Wildblumen, Sedum-Matten mit Mauerpfeffer-Pflanzen, Fertigrasen mit Wiesenblumen und extra vorkultivierte Kräuterrollmatten.

Utrecht gilt als Vorbild

Ein anderes Projekt dieser Art ist der Stadt Luzern in der Schweiz nicht bekannt. Im niederländischen Utrecht gebe es aber bereits begrünte Unterstände. «Wir haben mit der Stadt Utrecht Kontakt aufgenommen und versuchen, von den Erfahrungen zu profitieren. Allerdings sind diese nicht 1:1 übertragbar», sagt Risi. Das Klima in Utrecht sei von der Nähe zum Meer geprägt, in Luzern sei es kontinentaler, hinzu käme der Einfluss der Voralpen. Das heisst: «Es regnet in Luzern mehr, was den Pflanzen hilft. Auf der anderen Seite kommt es häufiger zu Frost.»

