Diebstahl Teurer Ausflug nach Bern: Zwei Zugern ist Autokennzeichen im Wert von 63'000 Franken geraubt worden Über Nacht ist zwei Zugern in Bern das Nummernschild «ZG 63» ihres Sportwagens geklaut worden. Jetzt suchen sie es – und haben 5000 Franken Finderlohn versprochen. 24.10.2022, 16.22 Uhr

Diesen Ausflug nach Bern werden die beiden Zuger wohl nicht mehr so schnell vergessen: Vergangene Woche parkierten ein 27-Jähriger und sein 63-jähriger Vater ihren Porsche mit dem Nummernschild «ZG 63» über Nacht in einer Strasse in Bern, wie «20 Minuten» schreibt. Am nächsten Morgen seien die beiden Nummernschilder weg gewesen.