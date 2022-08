Dierikon Der gefürchtete Götzentalbach ist endlich sicher: «Wichtig ist, dass die Bewohner nun ruhiger schlafen können» Der Götzentalbach sorgte 2015 für Tod und Verwüstung. Jetzt ist der Dorfbach gezähmt. Simon Mathis Jetzt kommentieren 09.08.2022, 11.00 Uhr

Dramatische Szenen spielten sich 2015 in Dierikon ab: Der Götzentalbach trat bei einem heftigen Unwetter über die Ufer, flutete Häuser, zerstörte Strassen und forderte zwei Todesopfer. Eine 32-jährige Mutter und ihre 5-jährige Tochter ertranken im Untergeschoss ihres Wohnhauses.

Heute erinnert nichts mehr an diese Tragödie. Der Götzentalbach wirkt wie ein unschuldiges Bächlein, das gemütlich vor sich hin plätschert. Dass sich das schnell ändern kann, weiss Andreas Stalder, der uns an einem Freitagvormittag den «neuen» Bach an einem exklusiven Rundgang vorstellte.

Stalder ist Projektleiter in der Abteilung Naturgefahren beim Kanton Luzern – und hat den Hochwasserschutz und die Renaturierung am Götzentalbach über Jahre begleitet. Vor einigen Monaten wurden die baulichen Arbeiten am Gewässer abgeschlossen.

Andreas Stalder von der Dienststelle Verkehr und Infrastruktur (VIF) bei der sogenannten «Mühli» oberhalb des Dorfes Dierikon. Hinter ihm der Schwemmsammler. Bilder: Manuela Jans-Koch (Dierikon, 5. August 2022)

Dem voraus ging ein jahrelanges Hin und Her vor Kantonsgericht und schliesslich gar vor Bundesgericht. Ein Anwohner wehrte sich juristisch gegen das Vorgehen des Kantons, scheiterte dann aber auch vor der höchsten Instanz. Als das Urteil 2021 fiel, hatte der Kanton bereits mit den Arbeiten begonnen. «Wir kamen zum Schluss, dass das Risiko zu unterliegen relativ klein war», erläutert Stalder.

«Zudem erachteten wir die Massnahmen als drängend.»

Bewährungsprobe erfolgte bereits im Sommer 2021

Nicht zu Unrecht, wie sich im Sommer 2021 herausstellte: Das damalige Unwetter sorgte für namhafte Schäden etwa in Wolhusen und Hochdorf. In Dierikon hingegen kam es entlang des Götzentalbaches im Dörfli zu keinen Überschwemmungen, trotz grosser Regenmengen auch im Rontal.

Damals waren die beiden Geschiebe- und Schwemmsammler in Oberdierikon und hinter der Mühle sowie der neue offene Bachlauf im Dörfli bereits gebaut. In Oberdierikon hat der Sammler – bestehend aus zahlreichen Metallpfeilern – rund 200 Kubikmeter Geschiebe und Schwemmholz zurückgehalten, und auch hier bei der Mühle habe sich das Holz etwa einen halben Meter hoch gestapelt.

«Einige in Dierikon haben uns gesagt, dass das Wasser sicher wieder übergetreten wäre, hätten wir die Massnahmen im Dörfli nicht bereits umgesetzt.»

Die Mühli oberhalb des Dorfes Dierikon.

Doch nicht nur die Sammler sind neu; ein bedeutender Teil des Bachlaufes musste verlegt werden. Während der Götzentalbach früher unter der Bäckerei Brunner hindurch floss und unter dem Dörfli eingedolt geführt wurde, schlängelt er sich nun offen rund um die Dorfkapelle herum. Dass der neue Bachlauf von den Kindern geschätzt wird, zeigen selbst gemachte Dämme und Steinfiguren. Weiter unten am Bach hat der Kanton grössere Steine platziert, die zum Verweilen einladen.

Jetzt fliesst der Götzentalbach rund um die Dorfkapelle, die vor einigen Jahren restauriert wurde und mittlerweile ein Restaurant ist.

Auch für die Tierwelt wurde gesorgt: Zahlreiche kleine Schwellen sorgen dafür, dass Fische – vor allem Bachforellen – hinauf bis zur «Mühli» schwimmen können. «Als wir wegen der Arbeiten eine Abfischung vornehmen mussten, hat sich gezeigt, dass im Götzentalbach an Stellen mit genügend Unterständen sehr viele Fische leben», berichtet Stalder.

Sogenannte Faschinen (kleine Rutenbündel) am Rande des Baches bieten den Fischen schattige Plätzchen und Unterstandsmöglichkeiten. Zudem wehren sie die Erosion ab und lenken so den Bach.

Wasser darf nicht zu warm werden

Überhaupt der Schatten: Die Neubepflanzung rund um den Bach soll mittelfristig dafür sorgen, dass sich das Wasser nicht zu stark erwärmt – wegen des Klimawandels umso wichtiger. Da die Bäume noch jung sind, wird es allerdings noch eine Weile dauern, bis sie ihren Zweck erfüllen. Abhilfe schaffen Hochstaudensäume: Pflanzen, die nahe am Bach wachsen und auf tieferer Flughöhe Schatten spenden.

Auch an die Landtiere wurde gedacht: Erhöhungen auf den Seiten bei den Durchlässen und Brücken erlaubt es ihnen, trockenen Fusses dem Bach entlang zu gehen. Und diverse Holzhaufen und Wurzelstöcke bieten ein Habitat für Insekten und Kleintiere.

Links beim Tunnel: Eine Schwelle, die es Tieren erlaubt, trockenen Fusses dem Bach entlang zu gehen.

Das Preisschild für die Massnahmen steht noch nicht definitiv fest. Zurzeit beziffert der Kanton die Gesamtkosten für das Projekt auf 4,6 Millionen Franken. Die 2017 veranschlagten Kosten werden überschritten werden. «Corona, die rechtlichen Verzögerungen und das Unwetter 2021 haben zu Mehrkosten geführt», so Stalder.

So verläuft der Götzentalbach durch Dierikon. Video: PD/Dierikon

Der Gemeinderat von Dierikon ist froh über den Abschluss der Arbeiten: «Wir sind sehr zufrieden, es ist alles reibungslos abgelaufen», sagt die zuständige Gemeinderätin Alexandra Lang (Mitte) auf Anfrage.

«Wichtig ist, dass die Bewohner des Dörflis nun ruhiger schlafen können – bei den letzten Gewittern sorgte der Götzentalbach jedenfalls für keine Probleme mehr.»

So sah es 2015 aus:

2015 richtete der Götzentalbach grossen Schaden in Dierikon an – und forderte zwei Todesopfer. Bilder: Chris Iseli (Dierikon, 8. Juli 2015)

