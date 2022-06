Dierikon Die grösste Virtual-Reality-Spielhalle der Schweiz hat geöffnet Nur zehn Minuten von der Mall of Switzerland entfernt hat die Virtual Area als erstes Virtual-Reality-Center der Zentralschweiz seine Pforten geöffnet. Federico Gagliano Jetzt kommentieren 19.06.2022, 18.09 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Geschäftsführer Christian Bernd in seiner Virtual Area. Vor ihm das LZ-Team in voller VR-Montur, welches ein Testspiel probieren durfte. Boris Bürgisser

Das Abenteuer ist zwar virtuell, der Schweiss aber real. Wer die neu eröffnete Virtual Area in Dierikon besucht, kommt für 30 Minuten mächtig ins Schwitzen. Bis zu sechs Leute können dort gemeinsam gegen eine Horde Zombies antreten. Das Besondere an solchen Erlebnissen: Dank Virtual-Reality (VR) ist man mittendrin im Geschehen.

Zürich, Basel und Bern kennen bereits solche Virtual-Reality-Center, in der Zentralschweiz ist die Halle in Dierikon die erste seiner Art. In einem Punkt schlägt die Virtual Area aber die ausserkantonale Konkurrenz: Mit rund 300 Quadratmetern bietet es schweizweit die grösste Spielfläche.

Drei Jahre Vorbereitung waren nötig

Speziell ist auch das Videospiel, in welchem bis zu sechs Spielerinnen und Spieler eintauchen können. Zwar muss man auch in anderen Spielhallen gegen Zombies kämpfen, hier handelt es sich beim Game namens «The Outbreak» aber um eine ganz eigene Entwicklung, an der Virtual-Area-Geschäftsführer Christian Bernd über drei Jahre lang gearbeitet hat. Eine lange Zeit, die sich auch wegen Corona verlängert hat.

Anfang Juni konnte er die Halle aber endlich öffnen. Der 33-Jährige ist studierter Wirtschaftsingenieur und entwickelt auch für seine Firma Evotec Solutions AG VR-Anwendungen, zum Beispiel Visualisierungen für Architekten oder Simulationen für Ausbildungszwecke. Auch dafür soll die Halle, die nur zehn Gehminuten von der Mall of Switzerland entfernt liegt, genutzt werden.

So sieht es in der Halle aus:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Und so in der virtuellen Realität:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Für Bernd übt virtuelle Realität eine riesige Faszination aus, die ihn seit dem Auflegen einer VR-Brille nicht mehr losgelassen hat. Nun will er diese Faszination anderen demonstrieren. Davon konnten wir uns selbst überzeugen: Bernd liess uns das Erlebnis gleich selber testen.

Versuchen, nicht gebissen zu werden

Zunächst muss man sich aber richtig ausrüsten: Dazu gehören Sensoren an Händen und Füssen, ein Rucksack, in dem ein kleiner Computer steckt, und zum Schluss die VR-Brille, welche ein Sichtfeld von 170 Grad abdeckt. Danach wechselt man schon in die virtuelle Welt: Dort fasst man sein Gewehr, lernt die Steuerung an einem Schiessstand und bricht danach zu einem Labor auf, in dem man wichtige Daten bergen muss.

30 Minuten bleiben, um die Mission abzuschliessen. In dieser Zeit aktiviert man Lifte, startet Server manuell neu und versucht, nicht gebissen zu werden.

Die Untoten bewegen sich zwar meist nur langsam, einige sind aber flink. Im Eifer des Gefechts kann es deshalb durchaus passieren, dass man sich plötzlich mit einem Zombie von Angesicht zu Angesicht wiederfindet – Schreckmomente sind garantiert, der Fokus liegt aber klar auf Action und nicht auf Horror.

Trotzdem kann es vorkommen, dass man seine Mitspieler in der Hektik aus Versehen anrempelt. Bernd befindet sich aber immer in der Nähe und sorgt dafür, dass niemand verunfallt oder die teure Ausrüstung beschädigt.

Bernd hilft beim Anlegen der VR-Ausrüstung. Bild: Boris Bürgisser

Videospiel rechnet Bewegungen vor

Glücklicherweise muss man sich auch keine Sorgen um die sogenannte «Motion Sickness» machen, also der Übelkeit, die durch ältere VR-Brillen verursacht wurde. Bernd hat grossen Wert darauf gelegt, dass die Verzögerungen von Bewegung und Bild möglichst gering sind.

«Das Game sieht die Bewegungen voraus und rechnet die Bilder schon vor, damit Spielerinnen und Spieler ein möglichst flüssiges Erlebnis haben.»

Das ist Bernd auch gelungen: selbst die unerfahrenen VR-Nutzer hatten nach dem Testspiel keinerlei Übelkeit. Nur die Kleidung war durchnässt, denn VR-Gaming bringt einen gehörig ins Schwitzen. Bernd hat aber auch da schon vorgesorgt: «Die Klimaanlage ist bereits auf dem Weg und wird bald eingebaut.»

Nebenbei arbeitet Bernd bereits an weiteren Spielen. Als Nächstes ist ein Puzzle-Abenteuer geplant, das einem Escape-Room ähneln soll. Es sollen aber noch weitere Spiele dazukommen. Die Virtual Area ist von Mittwoch bis Sonntag geöffnet. Eine Runde kostet 49.90 Franken pro Person bei fünf bis sechs Teilnehmern. Ist man weniger, steigt der Preis. Die VR-Halle sei für alle ab 16 Jahren geeignet – nur von etwas rät Bernd ab:

«Betrunken sollte man VR nicht spielen.»

Trailer zu «The Outbreak»:

Weitere Informationen gibt es auf www.virtualarea.ch oder auf Instagram.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen